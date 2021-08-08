ملعقة خل وملعقة بيكنج بودر وانسي أي سواد في جسمك النتيجة رهيبة إزالة سواد الجسم نهائيًا

إزالة سواد الجسم نهائيًا بملعقة خل وملعقة بيكنج بودر انسي أي سواد أو اسمرار في أي منطقة في جسمك حيث إن تلك الخلطة رهيبة في تنظيف الجسم من السواد أو كلف الحمل حيث تعاني الكثير من النساء بعد الحمل بوجود بقع داكنة اللون في منطقة البطن والوجه والجسم وظهور الكلف فلا تقلقي عزيزتي حواء، إن تلك الوصفة سوف تخلصك تمامًا من أي مشاكل في جسمك سواء منطقة الرقبة أو الكوع أو الركبة أو أي منطقة الجسم أو منطقة البكيني كل هذا السواد سوف يزال تمامًا وتبقى المنطقة بيضاء وناعمة ونظيفة تمامًا والمكونات التي تتكون منها تلك الوصفة بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهي أفضل بكثير من أي منتجات صناعية تقومين بشرائها من أجل تفتيح الجسم فتلك الخلطة مكونة من مواد طبيعية وآمنة وفعالة جدًا ونتائجها رهيبة.

إزالة سواد الجسم نهائيًا

كما اتفقنا أن الجسم يتعرض للعديد من المشاكل وظهور البقع الداكنة واللون الغامق في مناطق متفرقة وتعرض المرأة الحامل للكلف وغيرها من الأمور وإزالة سواد الجسم نهائيًا سوف يكون بطريقة سهلة ومضمونة من خلال تلك المكونات.

نصف ملعقة من البن.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

صفار بيضة واحدة.

احضري وعاء نظيف وضعي به القهوة وصفار البيضة. ثم اخلطي المكونات بطريقة جيدة حتى تذوب القهوة ويصبح الخليط متجانس. قومي بإضافة ملعقة الخل وقلبي وسوف يتحول الخليط إلى سائل. بعد ذلك أضيفي البيكنج بود واخلطي المكونات ستلاحظين أن القوام أصبح كريمي الشكل. استمري في التقليب حتى تتجانس المكونات. ثم قومي بفرد الكريم على المنطقة التي تريدي تفتيحها وإزالة السواد منها. اتركي كريم التفتيح الرهيب على المنطقة لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف الخليط. باستخدام الليفة المغربية وهي متوفرة في محلات مستحضرات التجميل افركي الخليط من أعلى لأسفل. إذا لم يتوفر لديك الليفة المغربية استعيني بليفة الاستحمام العادية. سوف تلاحظين أن جميع الأماكن الداكنة في جسمك أصبحت ذو لون أحمر وتخلصت من السواد. اغسلي جسمك ثم ضعي أي كريم للجسم على المنطقة التي قمتي بتقشيرها. استمري على الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف يصبح لون جسمك أبيض بياض الثلج.

طريقة التحضير