دراسة سارة: اقتراب اكتشاف علاج للجلطة القلبية

ما زالت أمراض القلب تشكَل خطورة على صحة المصابين بها، كون بعضها قد يحدث بشكل مفاجئ ما يهدد حياة المصاب به ويعرَضه لمضاعفات صحية خطيرة.

ومن أمراض القلب الأكثر شيوعاً، الجلطة القلبية والتي تحصل فجأة مسببة الضرر الكبير للقلب. وتحدث الجلطة القلبية نتيجة عدم حصول عضلة القلب على كمية كافية من الدم، ما يؤدي لتعطل عمل هذه العضلة الهامة والإصابة بالجلطة القلبية ومضاعفاتها.

لكن الأمل يبقى دوماً في تقليل آثار الجلطة القلبية التي لا قد يمكن منع حدوثها، وهو ما يعكف عليه الكثيرون من الباحثين حول العالم، ومنهم أحد الباحثين في الولايات المتحدة الذي زف خبراً ساراً حول نتائج دراسة تقترب من اكتشاف علاج فعال لتقليل آثار الجلطة القلبية.

فما دوت الخليج تفاصيل هذه الدراسة المبشرة، وما دوت الخليج أسباب وأعراض الجلطة القلبية؟ هذا ما نستكشفه سوياً بناء على معلومات جمعناها من موقع صحيفة "البيان" الإماراتية ومن موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الصحية.

الإقتراب من اكتشاف علاج ناجع لتقليل آثار الجلطة القلبية

هذا ما أعلن عنه الباحث المصري الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين المسؤول عن الجلطات القلبية، مؤكداً أن الأبحاث التي يقوم بها الفريق تهدف لمنع التأثيرات التي تحصل في الجسم بعد الإصابة بالجلطة.

وفي مداخلة على قناة "دي إم سي" المصرية، قال حنا: "نتمنى الوصول إلى علاج لتقليل آثار الجلطات القلبية، وهو ما يتطلب سنيناً أخرى من الدراسة، والتجارب السريرية على الفئران والبشر، وهي مرحلة متقدمة لم نصل إليها"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

مضيفاً: "عند انقطاع الدم عن جزء معين في القلب، فإن جزءاً من عضلة القلب يموت سريعاً، وبعدها يحدث تفاعل في الجسم لكي يتمكن من إزالة هذه الخلايا. والجينات التي توصل إليها الباحثون يمكن أن تؤدي دوراً فعالاً أكبر لإزالة الخلايا الميتة بسبب الجلطة".

وذكر أن الباحثين ما زالوا في مرحلة التعديل الجيني، وهم يقومون بفحص ما يحصل في الجسم بعد الإصابة بالجلطة القلبية.

أسباب وأعراض الجلطة القلبية

وفقاً لما نشر موقع "ويب طب"، تحدث الجلطة القلبية نتيجة عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب، والسبب هو انسداد جزئي أو كامل في الأوعية الدموية، ما يمنع وصول كمية كافية من الأكسجين أو الدم إلى عضلة القلب. كما قد تكون الجلطة القلبية عرضاً لمشكلة قلبية أخرى مثل مرض الشريان التاجي.

بعض حالات الجلطة القلبية قد تحصل بشكل فجائي وحاد، لكن مجمل الإصابات تحدث تدريجياً وتظهر الأعراض بسيطة في البداية، لتتفاقم مع مرور الوقت.

وأبرز أعراض الجلطة القلبية الأولية دوت الخليج الآتية:

ضيق في التنفس.

ألم حاد في الصدر، وتحديداً في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.

ألم الذراع.

عسر الهضم والتعرق.

تحدث أعراض النوبة القلبية الخفيفة لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق فقط ثم تتوقف مع الراحة. وتستمر النوبة القلبية الكاملة مع الانسداد الكامل لفترة أطول، أحيانًا لأكثر من 20 دقيقة.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالجلطة القلبية

قد تؤدي العوامل التالية لزيادة خطر الإصابة بالجلطة القلبية: