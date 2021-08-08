جمانة الصباغ الأحد,08 آب (اغسطس) 2021 - 20:00
كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر، مسألة مهمة وحيوية خصوصاً للأشخاص الذين قد يعانون من مشكلة الشد العضلي في الظهر وما يصاحبه من انزعاج وآلام وتقييد للحركة والقدرة على القيام حتى بالمهام البسيطة يومياً.
والشد العضلي في الظهر هو مشكلة سائدة بين الكثيرين نتيجة الإرهاق الشديد أو القيام بمجهود بدني كبير، ويتسبب هذا الشد العضلي بآلام قوية في الظهر وعدم القدرة على الحركة والوقوف أو الجلوس بشكل سليم.
ويمكن التخلص من الشد العضلي في الظهر باتباع بعض الإجراءات العلاجية والوقائية، لكن بداية فلنتعرف سوياً على أسباب وأعراض الشد العضلي في الظهر.
ما دوت الخليج أسباب وأعراض الشد العضلي في الظهر
كما أسلفنا، فإن الجهد البدني الشاق في العمل أو الرياضة يمكن أن يتسببان في الإصابة بالشد العضلي في الظهر وما يخلَفه من آلام شديدة.
ومن الأسباب الأخرى للإصابة بالشد العضلي في الظهر:
- تقلص أحد عضلات الظهر بصورة لاإرادية.
- نقص الأملاح المعدنية في الدم.
- نقص المغنيسيوم والكالسيوم في الجسم.
- تزداد آلام الشد العضلي عند مرضى السكر بسبب الخلل في عملية التمثيل الغذائي.
- الإرهاق الشديد في العمل.
- بذل مجهود بدني كبير خلال اليوم.
- الإفراط في ممارسة الرياضة.
- الشد العضلي هو أيضاً عرض جانبي لتناول بعض الأدوية، منها أدوية السرطان والسكري.
- خلل في تدفق الدورة الدموية وعدم وصول الدم بقوة إلى بعض الأعضاء.
- زيادة الوزن.
- جفاف الجسم نتيجة قلة شرب الماء والسوائل.
- التهاب العمود الفقري.
- خلل في أعصاب الجسم.
ويعاني المصاب بالشد العضلي في الظهر من الأعراض الآتية:
- الشعور بآلام قوية في الظهر وأسفل الرقبة.
- تصلب فقرات الظهر، وصعوبة في الحركة، خاصة في الصباح عند الإستيقاظ من النوم.
- الدوخة وعدم اتزان الجسم.
- ظهور الأنسجة العضلية بشكل واضح تحت الجلد.
- الصداع بصورة مستمرة.
كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر
لا بد من التركيز على أهمية عدم إهمال مشكلة الشد العضلي في الظهر، ومعالجتها بالطرق المناسبة بسرعة كي لا تتفاقم وتزيد أعراضها حدة.
وعادة ما يصف الطبيب المختص أدوية إرخاء العضلات والأدوية المضادة لالتهابات الأعصاب والعضلات التي يمكن تناولها حسب الوصفة، إضافة لتناول المسكنات لتخفيف آلام الظهر والتي يصفها الطبيب كذلك، والعلاج بحقن الكورتيزون والوخز بالأبر.
ويتم اللجوء للجراحة في حال تطور الحالة المرضية وعدم جدوى الأدوية والمسكنات.
كما بالإمكان التخلص من الشد العضلي في الظهر باتباع هذه النصائح الحياتية، لكن بعد استشارة الطبيب:
- تناول ملعقة من الخردل مع كوب من الحليب كل صباح، لتقوية العضلات ومنع حدوث تشنجات.
- تناول العسل الأسود الغني بالبوتاسيوم والكالسيوم.
- شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا.
- المواظبة على تمارين الشد العضلي.
- تناول كوبين من الحليب الدافئ يوميًا لتقوية العظام وتهدئة الأعصاب والتخفيف من تقلصات العضلات.
- اتباع تمارين التنفس (الشهيق والزفير) في التخلص من التشنجات والشد العضلي في الظهر .
- تجنب حمل أشياء ثقيلة.
- وضع كمادات على الظهر عند الشعور بالألم.
- استخدام كمادات ساخنة لإرخاء العضلات المتشنجة والتخفيف من ألم الظهر.
- رفع القدمين على وسادة.
- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والألياف.
- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة لزيادة نسبة السوائل في الجسم.
- تدليك الظهر ببعض الزيوت المفيدة مثل زيت الزيتون أو زيت البابونج.
- تدليك الظهر من وقت لآخر.
- عدم النوم على أكياس باردة لمنع الإصابة بالبرد وتدمير الأعصاب، وكذلك عدم النوم على الأكياس الحرارية حتى لا تصاب الأعصاب بالحروق.
- تجنب وضع الكمادات الباردة مباشرة على الظهر، ويفضل استخدام قطعة قماش فوقها.
- عدم ممارسة الرياضة في حالة التعرض إلى الشد العضلي في الظهر لمنع حدوث مضاعفات.
- عدم الإفراط في تناول المسكنات، كونها تحمل بعض الآثار الجانبية السيئة على نشاط الكبد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.