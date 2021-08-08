كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر، مسألة مهمة وحيوية خصوصاً للأشخاص الذين قد يعانون من مشكلة الشد العضلي في الظهر وما يصاحبه من انزعاج وآلام وتقييد للحركة والقدرة على القيام حتى بالمهام البسيطة يومياً.

والشد العضلي في الظهر هو مشكلة سائدة بين الكثيرين نتيجة الإرهاق الشديد أو القيام بمجهود بدني كبير، ويتسبب هذا الشد العضلي بآلام قوية في الظهر وعدم القدرة على الحركة والوقوف أو الجلوس بشكل سليم.

ويمكن التخلص من الشد العضلي في الظهر باتباع بعض الإجراءات العلاجية والوقائية، لكن بداية فلنتعرف سوياً على أسباب وأعراض الشد العضلي في الظهر.

ما دوت الخليج أسباب وأعراض الشد العضلي في الظهر

كما أسلفنا، فإن الجهد البدني الشاق في العمل أو الرياضة يمكن أن يتسببان في الإصابة بالشد العضلي في الظهر وما يخلَفه من آلام شديدة.

ومن الأسباب الأخرى للإصابة بالشد العضلي في الظهر:

تقلص أحد عضلات الظهر بصورة لاإرادية.

نقص الأملاح المعدنية في الدم.

نقص المغنيسيوم والكالسيوم في الجسم.

تزداد آلام الشد العضلي عند مرضى السكر بسبب الخلل في عملية التمثيل الغذائي.

الإرهاق الشديد في العمل.

بذل مجهود بدني كبير خلال اليوم.

الإفراط في ممارسة الرياضة.

الشد العضلي هو أيضاً عرض جانبي لتناول بعض الأدوية، منها أدوية السرطان والسكري.

خلل في تدفق الدورة الدموية وعدم وصول الدم بقوة إلى بعض الأعضاء.

زيادة الوزن.

جفاف الجسم نتيجة قلة شرب الماء والسوائل.

التهاب العمود الفقري.

خلل في أعصاب الجسم.

ويعاني المصاب بالشد العضلي في الظهر من الأعراض الآتية:

الشعور بآلام قوية في الظهر وأسفل الرقبة.

تصلب فقرات الظهر، وصعوبة في الحركة، خاصة في الصباح عند الإستيقاظ من النوم.

الدوخة وعدم اتزان الجسم.

ظهور الأنسجة العضلية بشكل واضح تحت الجلد.

الصداع بصورة مستمرة.

كيفية التخلص من الشد العضلي في الظهر

لا بد من التركيز على أهمية عدم إهمال مشكلة الشد العضلي في الظهر، ومعالجتها بالطرق المناسبة بسرعة كي لا تتفاقم وتزيد أعراضها حدة.

وعادة ما يصف الطبيب المختص أدوية إرخاء العضلات والأدوية المضادة لالتهابات الأعصاب والعضلات التي يمكن تناولها حسب الوصفة، إضافة لتناول المسكنات لتخفيف آلام الظهر والتي يصفها الطبيب كذلك، والعلاج بحقن الكورتيزون والوخز بالأبر.

ويتم اللجوء للجراحة في حال تطور الحالة المرضية وعدم جدوى الأدوية والمسكنات.

كما بالإمكان التخلص من الشد العضلي في الظهر باتباع هذه النصائح الحياتية، لكن بعد استشارة الطبيب: