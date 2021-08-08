ماهي فوائد التوت البري للجهاز الهضمي، دوت الخليج مجموعة من الفوائد الصحية المهمة التي تتحقق بسبب احتواء التوت البري على عناصر ومكونات غذائية تؤثر بشكل مباشر على وظيفة الجهاز الهضمي وجميع أعضائه، ومنه، الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكريات البسيطة، الألياف الغذائية، فيتامين ج، المنغنيز، فيتامين هـ، فيتامين ك، والنحاس، بالإضافة إلى عدد من مضادات الأكسدة المتنوعة والمهمة.

فوائد التوت البري للجهاز الهضمي:

جاء في موقع "ويب طب" أن التوت البري من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وفي حال تناوله دون إفراط يحقق الفوائد التالية:

يحتوي التوت البري على مضادات التهاب تساهم في وقاية الجهاز الهضمي من الأمراض الالتهابية بما في ذلك مرض التهابات المسالك البولية والمثانة.

مضادات الأكسدة والألياف في التوت البري تساعد في وقاية الجهاز الهضمي من الأمراض السرطانية، خاصة سرطان المعدة وسرطان الكبد.

التوت البري يحتوي على مضادات للبكتيريا وبالتالي يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان واللثة.

بكتيريا هيليكوباكتر دوت الخليج نوع من أنواع البكتيريا التي تصيب المعدة وتسبب القرحة والسرطان، وتناول التوت البري يقي منها.

الألياف والماء في التوت البري تساعد في تحسين عملية الهضم وتقي من اضطراباتها ومنها عسر الهضم والامساك والانتفاخ.

يساعد تناول التوت البري في تعديل الجراثيم المعوية ومنع نشاطها وكذلك حماية الجهاز الهضمي من الأمراض الناتجة عن ميكروبات الأمعاء.

التوت البري يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وضبط مستويات ضغط الدم ومنع تراكم الدهون في الجسم ومنع ارتفاع الكوليسترول الضار، وكل تلك الفوائد تحقق فوائد إضافة للجهاز الهضمي.

من أهم فوائد التوت البري للجهاز الهضمي تثبيط البكتيريا الضارة بالجسم، والسماج للبكتيريا النافعة للقيام بعملها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.