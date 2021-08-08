اصنعي بنفسك افضل طريقة لعمل الصن بلوك أو واقي الشمس و بهي عامل حماية في البيت بطريقة طبيعية وبكل سهولة

أصنعي بنفسك افضل طريقة لعمل الصن بلوك أو واقي الشمس و بهي عامل حماية في البيت بطريقة طبيعية وبكل سهولة، من أساسيات الاهتمام بالبشرة هو استخدام الواقي الشمسي أو الصن بلوك في حالة فصل الصيف، أو الذهاب إلى السواحل وذلك لأنه يساعد على حماية البشرة بشكل كامل، وخاصة إذا كانت البشرة دهنيه فإنه يمنع تراكم الدهون عليها ويخلصه منها لذلك استخدامه على مدار اليوم يعدي من أساسيات حماية البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مجموعة من أهم المنتجات المناسبة لكل بشرة وفى مقالنا هذا قدمنا لكم فوائد الصن بلوك و طريقة عمل صن بلوك.

اصنعي بنفسك افضل طريقة لعمل الصن بلوك أو واقي الشمس و بهي عامل حماية في البيت بطريقة طبيعية

فوائد الصن بلوك

يساعد الصن بلوك من حماية البشرة من الأشعة الضارة التي في الأغلب نسبة التعرض لها تكون أكبر في فصل الصيف كما أنه يمنع ظهور البقع الداكنة في الوجه.

ويعمل على حماية البشرة من التجاعيد التي تظهر بها على المدى البعيد.

الصن بلوك

من أكثر المنتجات التي تحتاجها للبشرة الدهنية والتي تستخدمها الكثير من النساء على مدار السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره إلا أنه مع ذلك أصبح الكثيرون يقومون بتصنيعه، وذلك لأنه يعمل على حماية البشرة الدهنية من الأشعة الضارة

كما أنه سهل الامتصاص على البشرة.

يوجد من هذا المنتج الجل والكريم والجل يكون مناسب للبشرة المختلطة، والبشرة الدهنية.

أما بالنسبة الكريم يكون مناسب للبشره العادية، و الجافة.

طريقة عمل صن بلوك

تحتاج إلى حوالي 200 جرام مع استخدام أي نوع غسول عطري.

قطرات من زيت القرنفل.

قطرات من زيت النعناع.

وحوالي 15 ملعقة من جل الصبار.

في إناء على النار قم بتسخين كل المكونات، وذلك على حرارة لمدة تصل إلى حوالي خمسة دقائق.

يعد ذلك تمزج كل المكونات بشكل جيد.

نحفظها في عبوة نظيفة.

تحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى حوالي أربعة شهور وعند الخروج يتم وضعها.

مكونات عمل صن بلوكطريقة تحضير عمل صن بلوك