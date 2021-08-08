اقوي كيراتين طبيعي لشعر حرير بمكون جبار لن يخطر علي بالك في نصف ساعة ومن أول استعمال

اقوي كيراتين طبيعي لشعر حرير، يمكنك الحصول على شعر ناعم وأملس وغير مجعد أو خشن عن طريق استخدام مواد طبيعية متوفرة في كل منزل، فعملية فرد الشعر لا تتم عن طريق المواد الكيميائية التي اشتهرت تحت اسم البروتين والكيراتين وذلك في صالونات التجميل والعناية بالشعر، وهنا نقدم لكم بعض من هذه المواد وطريقة استخدام كلاً منها.

اقوي كيراتين طبيعي لشعر حرير

كيراتين طبيعي باستخدام بذور الكتان، لتحضير هذا الكيراتين يتم عمل جل بذور الكتان في البداية، وبعدها يتم إضافة مواد طبيعية أخرى إليه، ولتحضير الجل يتم إحضار ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان، نضع بذور الكتان في قدر مناسب ونضيف لها كوب صغير من الماء، نرفع القدر على الماء ونتركه حتى يغلي، وعن ظهور رغوة بيضاء على سطح القدر، نقوم برفعه من على النار وتركه حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش طبي، والخليط الناتجة عن عملية التصفية هو جل بذور الكتان، والذي يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة لا تقل عن شهر.

تحضير الوصفة

نأخذ ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان ونضعها في طبق كبير ونضيف لها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك نقوم بهرس حبة متوسطة من الموز ونضيفها للخليط ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الجذور والأطراف ثم نغطي الشعر ونتركه لمدة ساعة كاملة، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، وبعد المداومة على تطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لمدة شهر، نلاحظ تغيير كبير في مظهر الشعر.

كيراتين طبيعي باستخدام الأفوكادو

نحتاج لتحضير هذا الكيراتين إلى ربع كوب من الزبادي وكوب من زيت الزيتون وحبة من البيض وحبة متوسطة من الأفوكادو، يتم تقشير الأفوكادو وهرسه جيداً، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والزيت والزبادي ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل، وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر بفوطة ساخنة، ونتركه لمدة لا تقل عن خمس ساعات، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ومع تكرار هذه الطريقة مرة اسبوعياً نحصل على شعر مفرود وناعم.