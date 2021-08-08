سر هندي لإنبات الشعر وزيادة طوله وكثافته بسرعة رهيبة من الأسبوع الأول

سر هندي لإنبات فراغات الشعر وزيادة طوله وكثافته بسرعة رهيبة من الأسبوع الأول، ظهور فراغات الشعر والتساقط الشديد والتقصف من المشاكل التي قد تتعرض لها السيدات بشكل واسع، لذا نتشارك معكن وصفة اليوم وهي سر هندي يعتبر أفضل علاج منزلي في العالم لإنبات الشعر، فهو يعزز بصيلات الشعر ويساعدها على على النمو السليم ويقضي على مشكلة التساقط ويحمي الشعر من التكسر والتقصف، لذلك فإن هذه الخلطة لا غنى عنها للعناية بالشعر والحفاظ عليه والوقاية من كافة المشاكل التي قد يتعرض لها.

سر هندي لإنبات الشعر وتطويله

هناك طريقتين لتحضير واستخدام تلك الخلطة الهندية المتكاملة الفوائد للعناية بشعرك، والتي تعتمد بشكل أساسي على عنصري البصل والحبة السوداء، في الطريقة الأولى نحضر ملعقتين كبيرتين من الحبة السوداء (حبة البركة)، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، القليل من عصير الليمون الحامض، قطعة من البصل الأحمر. ويضاف مقدار حبة البركة في إناء ثم يوضع على نار هادئة حتى يتم تحميص الحبوب، بعد ذلك يتم وضعها في المطحنة الكهربائية لإنتاج بودرة ناعمة واستخراج مسحوق الحبة السوداء.

نقوم بالاستعانة بوعاء لوضع مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحبة السوداء ثم يضاف إليه زيت الزيتون ويتم دمج المكونين جيداً ويضاف عصير الليمون ويقلب، ثم نأخذ قطعة صغيرة من البصل ثم يتم غمسها في هذا الخليط وتطبق على فروة الرأس، نقوم بتدليك فروة الرأس باستعمال قطعة البصل، ثم تترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو ويشطف بمغلي البقدونس بعد أن يبرد، تطبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصل على نتيجة أفضل.

تطويل الشعر وزيادة كثافته

في الطريقة الثانية لزيادة طول الشعر ومنع تساقطه نحضر حبة صغيرة من البصل، ملعقة كبيرة من حبة البركة، كوب كبير من الماء، أربع حبات من القرنفل لإزالة الرائحة بدلاً من استخدام منقوع البقدونس. يتم تقطيع حبة البصل بعد أن تم تقشيرها إلى قطع متوسطة الحجم ثم يتم إضافتها في إناء قابل للطهي، ويضاف إليه حبة البركة مع الماء والقرنفل، ثم يرفع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتم الغليان جيداً ويتغير لون الماء، بعد ذلك يتم تصفية الخليط ويوضع المحلول الناتج في بطرمان زجاجي.

يمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول لمدة أسبوع واحد في الثلاجة. قومي بوضع الكمية المستخدمة في بخاخ وطبقي المحلول على فروة الرأس عن طريق الرش، ثم تدلك فروة الرأس لمدة 3 دقائق ثم يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المخفف بقليل من الماء مع 3 كبسولات فوليك أسيد، تطبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.