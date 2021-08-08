طريقة عمل الأرز البسمتي بطريقة أشهر مطاعم المشويات وأسرار نجاحه

طريقة عمل الأرز البسمتي بكل أسراره وتكتاه التي تعطيك نتيجة مثل طعم الأرز الذي تتناولونه في أشهر مطاعم المشويات، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أسرار نجاح الأرز البسمتي والتي تتمثل في البهارات المستخدمة في صنعه حيث أن كل مكون من هذه التوابل والبهارات يضفي إليه نكهة مميزة حتى تعطيها مذاق رائع ونتيجة مبهرة في النهاية، ولكي تحصلي على أرز مفلفل بمقادير مضبوطة عليك اتباع الخطوات التالية بالمقادير المحددة، ويجب مراعاة أننا في المقادير تم معايرة الأرز بالكيلو لذلك نضيف الماء باللتر، أما في حالة استخدام كوب معياري أو مكيال معين فيتم استخدام نفس الكوب في معايرة الماء المضاف بحيث يتم إضافة ٢ كوب من الماء لكل كوب أرز. طريقة عمل الأرز البسمتي بطريقة المطاعم: طريقة عمل الأرز البسمتي بطريقة المطاعم: ويوجد هناك العديد من أصناف الأرز البسمتي وأنواعه، وأيضاً العديد من طرق إعداده ولكننا ننفرد بتقديم أفضل هذه الطرق وأنجحها والتي لن تخذلك أبدا في المناسبات والعزومات. المقادير والمكونات: كيلو أرز بسمتي مهما كان نوعه.

¼ كيلو بصل مقطع إلى مكعبات صغيره الحجم.

¼ كيلو طماطم مقطعه مكعبات صغيره. المقادير والمكونات: بهارات الأرز البسمتي: زعتر.

ورق لورا.

عيدان قرفة .

ليمون مجفف.

كركم .

قرنفل.

ملح.

حبة (قرن) فلفل شطه أحمر( وهذا المكون اختياري). طريقة تحضير أرز المشويات في أشهر المطاعم: طريقة تحضير أرز المشويات في أشهر المطاعم: في حلة على النار نقوم بإضافة الزيت أو السمن حسب الرغبة كما يمكن وضع الاثنين بكميات مناسبة، ثم نقوم بإضافة البصلة وورق اللورا وعيدان القرفة فقط وتحريكها حتى تذبل ثم البصلة، نضيف قرن الفلفل الشطة ونحركها حتى تبدأ بأخذ لون خفيف. هنا نضيف إليها الطماطم وباقي البهارات، ثم نقوم بإضافة الشوربة أو الماء بمراعاة أن الأرز البسمتي يحتاج إلى ضعف مقدار الأرز العادي من الماء. بمعنى أن كيلو الأرز البسمتي يضاف إليه ٢ لتر من الماء أو الشوربة، ثم تترك على النار حتى الغليان ومن ثمة نقوم بإضافة الأرز.

نتركه على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار ونقوم بتحريك الأرز وتقليبه ونتركه حتى تمام النضج. وبذلك تكوني حصلتي على أفضل طريقة لعمل الأرز البسمتي يمكنك تناوله بدون أي شئ بجانبه، فلا تحتاجي إلى مشويات ولا غيرها. الوسوم

طريقة عمل الأرز البسمتي بكل أسراره وتكتاه التي تعطيك نتيجة مثل طعم الأرز الذي تتناولونه في أشهر مطاعم المشويات، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أسرار نجاح الأرز البسمتي والتي تتمثل في البهارات المستخدمة في صنعه حيث أن كل مكون من هذه التوابل والبهارات يضفي إليه نكهة مميزة حتى تعطيها مذاق رائع ونتيجة مبهرة في النهاية، ولكي تحصلي على أرز مفلفل بمقادير مضبوطة عليك اتباع الخطوات التالية بالمقادير المحددة، ويجب مراعاة أننا في المقادير تم معايرة الأرز بالكيلو لذلك نضيف الماء باللتر، أما في حالة استخدام كوب معياري أو مكيال معين فيتم استخدام نفس الكوب في معايرة الماء المضاف بحيث يتم إضافة ٢ كوب من الماء لكل كوب أرز. طريقة عمل الأرز البسمتي بطريقة المطاعم: طريقة عمل الأرز البسمتي بطريقة المطاعم: ويوجد هناك العديد من أصناف الأرز البسمتي وأنواعه، وأيضاً العديد من طرق إعداده ولكننا ننفرد بتقديم أفضل هذه الطرق وأنجحها والتي لن تخذلك أبدا في المناسبات والعزومات. المقادير والمكونات: كيلو أرز بسمتي مهما كان نوعه.

¼ كيلو بصل مقطع إلى مكعبات صغيره الحجم.

¼ كيلو طماطم مقطعه مكعبات صغيره. المقادير والمكونات: بهارات الأرز البسمتي: زعتر.

ورق لورا.

عيدان قرفة .

ليمون مجفف.

كركم .

قرنفل.

ملح.

حبة (قرن) فلفل شطه أحمر( وهذا المكون اختياري). طريقة تحضير أرز المشويات في أشهر المطاعم: طريقة تحضير أرز المشويات في أشهر المطاعم: في حلة على النار نقوم بإضافة الزيت أو السمن حسب الرغبة كما يمكن وضع الاثنين بكميات مناسبة، ثم نقوم بإضافة البصلة وورق اللورا وعيدان القرفة فقط وتحريكها حتى تذبل ثم البصلة، نضيف قرن الفلفل الشطة ونحركها حتى تبدأ بأخذ لون خفيف. هنا نضيف إليها الطماطم وباقي البهارات، ثم نقوم بإضافة الشوربة أو الماء بمراعاة أن الأرز البسمتي يحتاج إلى ضعف مقدار الأرز العادي من الماء. بمعنى أن كيلو الأرز البسمتي يضاف إليه ٢ لتر من الماء أو الشوربة، ثم تترك على النار حتى الغليان ومن ثمة نقوم بإضافة الأرز.

نتركه على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نهدئ النار ونقوم بتحريك الأرز وتقليبه ونتركه حتى تمام النضج. وبذلك تكوني حصلتي على أفضل طريقة لعمل الأرز البسمتي يمكنك تناوله بدون أي شئ بجانبه، فلا تحتاجي إلى مشويات ولا غيرها.

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