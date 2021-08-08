صبغ الحواجب بالقهوة والكاكاو رسم الحواجب باللون البني الفاتح والغامق بديل التاتو

صبغ الحواجب بالقهوة والكاكاو للباحثات عن تلوين الحواجب لون بني بمكونات طبيعية مفيدة، حيث أنه كما نعلم أن زينة المرأة في شعرها، وجمالها في الاهتمام بالبشرة والوجه، لذلك على المرأة أن تزين الحواجب بلون يتناسب مع لون البشرة، ومن الألوان الالكثر انتشارا هو رسم الحواجب باللون البني، وذلك باستخدام صبغات جاهزة أو البحث عن طريقة عمل صبغات طبيعية في البيت بمكونات بسيطة، لا تكلفك مثل مراز البيوتي سنتر، وهناك صبغات يتم تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات متوافرة في كل بيت.

صبغ الحواجب بالقهوة والكاكاو لون بني

وصفات طبيعية لصبغ الحواجب في البيت، حيث استخدام مسحوق الكاكاو والقهوة، ومن أجمل الألوان صبغ الحواجب بني فاتح وغامق، ومن مسحوق القهوة والكاكاو وكذلك النسكافيه المتوافرة ضمن المشروبات الساخنة في البيت، تحصلين على أفضل صبغة الحواجب لون بني، تحتاجين إلى إحضار المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

وملعقة من مسحوق الكاكاو

وعدد 2 ملعقة زيت جوز الهند.

وعسل

يتم وضع مسحوق الكاكو والقهوة في وعاء، ثم يضاف إليهم زيت جوز الهند.

قومي بالتقليب الجيد ليتجانس الخليط، وضيفي عليه كمية قليلة من العسل، مع تقليب الخليط جيدا.

استمرار التقليب حتى تحصلين على قوام غليظ للخليط يشبه العجينة.

احضري فرشاة حواجب نظيفة، واغمسيها في الوعاء، ثم وزعي الصبغة على الحاجب.

اصبغي الحاجب جيدًا، ثم بقطنة مبللة امسح حوب الحاجب من الصبغة الزائدة.

اتركي الصبغة لمدة تصل إلى 30 دقيقة لتحصلي على لون بني غامق.

طريقة عمل صبغة الحواجب في البيترسم الحواجب باللون البني

لكي تحصلي على حواجب بني فاتح في المنزل يكون بأكثر من طريقة:

حيث يمكنك استخدام صبغات جاهزة لا تحتوي على الأمونيا

وهناك الكثير من الصبغات المشهورة في الصيدليات مثل ريفكتوسيل، وصبغة جولين، وأيضًا صبغة بني النهدي بالصيدليات

وهذه صبغات تدوم طويلا لأكثر من 4 أسابيع بديل التاتو، كما يمكن صبع الحواجب لإخفاء الشيب باستخدام صبغات طبيعية، حيث يمكن عمل صبغة حواجب بالنسافيه، والذي يتم تحضيره بالخطوات السابقة كما شرحنا طريقة استخدام القهوة والكاكاو.