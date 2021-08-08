طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم على أصولها من غير ما تفك

طريقة عمل الكفتة، الكفتة من الأكلات الشهية والرائعة للغاية فهي من أنواع الطعام التي يتم إعدادها باللحم ولكن بعد فرمة ناعماً وهذا ما يجعلها نوع طعام مختلفة عن اللحم العادي ومع إضافة بعض البهارات الخاصة بالكفتة وأيضاً إضافة نكهة الفحم، سوف تحصل على مذاق رائع ومختلف لكفتة اللحم، وإذا كنتي عزيزتي من الراغبين في التعرف على أدق تفاصيل عمل الكفتة بطريقة ناجحة يمكنك معرفتها من خلال متابعة المقال للنهاية. طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها المكونات: واحد كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.

جوزة الطيب مطحونة بمقدار ملعقة إلا ربع حجم صغير.

ملعقة ونصف حجم كبير من الثوم المفروم.

ملعقة حجم كبير من البابريكا.

ملعقة حجم كبير من بهارات اللحم.

ملعقة إلا ربع حجم كبير من السبع بهارات.

فلفل أسمر.

ملح.

ثلاث ملاعق دقيق أبيض.

بصل بمقدار ثلاث حبات حجم متوسط.

قطعتين من الفحم متوسطين الحجم. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية في البداية نقوم بفرم البصل في الكبة فرم متوسط، وبعدها يوضع في مصفاة ويتم الضغط عليه لحين التخلص من ماء البصل.

ثم يتم وضع مقدار اللحمة المفرومة في وعاء عميق، ويضاف عليه البصل والثوم والملح والفلفل الأسمر والسبع بهارات ونخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بالتأكد من أن الملح مضبوط، ثم نقوم بإضافة جوزة الطيب وبهارات اللحم والبابريكا ونخلط المكونات مرة ثانية، والخطوة الأخيرة نضيف الدقيق ونخلطه مع اللحم.

نضع اللحمة في الثلاجة من الليل إلى الصباح أو لمدة خمس ساعات ، وفي الصباح نحضر الصواني ونقوم بدهنها بالزيت.

ثم نبدأ بعمل الكفتة أصابع حسب الرغبة، ولكن يفضل أن تكون متوسطة الحجم.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة وبعد أن يسخن، نقوم بإدخال الصواني إلى الفرن لحين أن تنضج.

وأثناء نضج الكفتة نضع الفحم على النار، وبعد أن تنضج الكفتة وهيا ساخنة نضعها في ورق الألومنيوم ونضع قطع الفحم في المنتصف ونضع عليها القليل من الزيت ثم نغلق ورق الألومنيوم فوراً حتى تأخذ نكهة الشواء وبذلك تكون كفتة اللحم جاهزة. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية الوسوم

طريقة عمل الكفتة، الكفتة من الأكلات الشهية والرائعة للغاية فهي من أنواع الطعام التي يتم إعدادها باللحم ولكن بعد فرمة ناعماً وهذا ما يجعلها نوع طعام مختلفة عن اللحم العادي ومع إضافة بعض البهارات الخاصة بالكفتة وأيضاً إضافة نكهة الفحم، سوف تحصل على مذاق رائع ومختلف لكفتة اللحم، وإذا كنتي عزيزتي من الراغبين في التعرف على أدق تفاصيل عمل الكفتة بطريقة ناجحة يمكنك معرفتها من خلال متابعة المقال للنهاية. طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها المكونات: واحد كيلو من اللحم المفروم فرم ناعم.

جوزة الطيب مطحونة بمقدار ملعقة إلا ربع حجم صغير.

ملعقة ونصف حجم كبير من الثوم المفروم.

ملعقة حجم كبير من البابريكا.

ملعقة حجم كبير من بهارات اللحم.

ملعقة إلا ربع حجم كبير من السبع بهارات.

فلفل أسمر.

ملح.

ثلاث ملاعق دقيق أبيض.

بصل بمقدار ثلاث حبات حجم متوسط.

قطعتين من الفحم متوسطين الحجم. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية في البداية نقوم بفرم البصل في الكبة فرم متوسط، وبعدها يوضع في مصفاة ويتم الضغط عليه لحين التخلص من ماء البصل.

ثم يتم وضع مقدار اللحمة المفرومة في وعاء عميق، ويضاف عليه البصل والثوم والملح والفلفل الأسمر والسبع بهارات ونخلط المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بالتأكد من أن الملح مضبوط، ثم نقوم بإضافة جوزة الطيب وبهارات اللحم والبابريكا ونخلط المكونات مرة ثانية، والخطوة الأخيرة نضيف الدقيق ونخلطه مع اللحم.

نضع اللحمة في الثلاجة من الليل إلى الصباح أو لمدة خمس ساعات ، وفي الصباح نحضر الصواني ونقوم بدهنها بالزيت.

ثم نبدأ بعمل الكفتة أصابع حسب الرغبة، ولكن يفضل أن تكون متوسطة الحجم.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة وبعد أن يسخن، نقوم بإدخال الصواني إلى الفرن لحين أن تنضج.

وأثناء نضج الكفتة نضع الفحم على النار، وبعد أن تنضج الكفتة وهيا ساخنة نضعها في ورق الألومنيوم ونضع قطع الفحم في المنتصف ونضع عليها القليل من الزيت ثم نغلق ورق الألومنيوم فوراً حتى تأخذ نكهة الشواء وبذلك تكون كفتة اللحم جاهزة. خطوات عمل كفتة الحاتي الأصلية

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