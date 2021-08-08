وصفات طبيعية لتنظيف وتفتيح بشرة الوجه وإزالة الرؤوس السوداء

تبحث النساء عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في وقت سريع، وتكون فعالة في القضاء على مشاكل البشرة مثل الرؤوس السوداء والبقع الداكنة، وسوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات تتكون من مواد طبيعية متوفرة وغير ضارة، ولها فاعلية كبيرة في إزالة الجلد الميت وتقشير البشرة، وتقلل علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما أنها تفتح الوجه وتعالج الندوب والبقع الداكنة، وتعمل أيضاً على ترطيب البشرة وجعلها نضرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل وصفات طبيعية لتنظيف وتفتيح البشرة في أسرع وقت.

مكونات عمل وصفات طبيعية لتفتيح الوجه

تتكون الوصفة من مواد لها قدرة كبيرة على تنظيف الوجه من الشعر والرؤوس السوداء، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:-

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

3 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن.

نصف ملعقة عسل نحل.

طريقة تحضير وصفات طبيعية لتفتيح الوجه

تتميز طريقة التحضير بالسرعة فهى لا تستغرق وقت طويل، وتتم بالخطوات التالية:-

نخلط ملعقة الجيلاتين مع الحليب الساخن حتى تمام الذوبان. ثم نضيف نصف ملعقة عسل مع تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها.

طريقة الاستخدام

نغسل الوجه جيداً قبل وضع الماسك.

يوزع الخليط على الوجه باستخدام فرشة مع مراعاة البعد عن منطقة العين والحواجب.

يراعى البعد عن مناطق الشعر الغير مرغوب في إزالته، لأن الماسك له قدرة كبيرة على إزالة الشعر.

يتم ترك الماسك على الوجه حتى يجف تماماً ثم نبدأ في إزالته ببطء.

نغسل الوجه بعدها بالماء الدافئ، ثم نضع كريم مرطب للبشرة.

الماسك الهندي لتفتيح البشرة

يعتبر الماسك الهندي للوجه من أقوى الوصفات لتفتيح البشرة ومنحها النعومة واللمعان، كما أنه يفيد في تنظيف الوجه من الشوائب وخلايا الجلد الميت، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:-

ملعقة صغيرة من الحليب مجفف.

نصف ملعقة كركم.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:-