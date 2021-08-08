طريقة عمل مخلل الليمون اللذيذ بطريقة سهلة ونكهة لذيذة وبدون مرارة في الطعم

يعتبر مخلل الليمون اللذيذ من أشهي المخللات التي يمكن تقديمها، له عشاقه في كل مكان فهو لذيذ وجميل جداً ويعتبر الليمون من الأكلات الشهية التي تساعد علي تناول الطعام، ويعتبر تقديمه كنوع من المخللات هو شهي جداً ويساعد الجسم في التخلص من السموم كما أنه غني جداً بالبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم، ويعد إدراجه ضمن النظام الغذائي مفيداً جداً ولكن يفضل تناوله بنسب معينة وعدم الإكثار من تناوله حتي لا يتسبب لنا في بعض الأمراض مثل زيادة الأملاح بالجسم، فيجب دائماً إضافته إلي نظامنا الغذائي بشكل معتدل، ويمكننا إعداده في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جداً والاستغناء عن شرائه من الخارج، وذلك لضمان نظافته وجودته، ويمكننا عمل أشكال متعددة من المخلل مثل مخلل الزيتون ومخلل الجزر وغيره من الأنواع الكثيرة والمتنوعة، وتقديمها علي السفرة والاستمتاع بمذاقها الجميل بجانب الأكلات الرئيسية علي السفرة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات عمل مخلل الليمون اللذيذ بطريقة سهلة وطعم جميل ومختلف عن المخلل الجاهز.

مكونات عمل مخلل الليمون اللذيذ بالمنزل

يتكون الليمون المخلل من مكونات بسيطة جداً، لكنها تكسبه مذاق رائع وهي كما يلي:-

كيلو من الليمون متوسط الحبات.

2 قرن من الفلفل الحار مقطع شرائح.

2 فص ثوم مقطعين شرائح.

ماء حوالي خمس أكواب أو حسب الاحتياج.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات عمل مخلل الليمون اللذيذ وهي خطوات بسيطة تتم باتباع الآتي:-

يتم غسل حبات الليمون بطريقة جيدة، ثم يتم تصفيتها بطريقة جيدة من الماء. ثم يتم عمل فتحات في حبات الليمون من أعلي باستخدام سكين حادة. يتم سلق الليمون في كمية وفيرة من الماء تغطيه تماماً، ويترك علي نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. يصفي من الماء جيداً ويترك داخل الثلاجة، حتي تبرد حبات الليمون. بعدها يتم خلط الماء مع كلاً من الملح وربع كوب من عصير الليمون والسكر والخل ثم نقلب حتي يذوب الملح تماماً. ثم يقطع الثوم والفلفل الحار إلي شرائح ويخلط معها حبة البركة. توضع حبات الليمون داخل برطمان ونوزع بينها الثوم وحبة البركة والفلفل الحار. ثم نصب الماء الذي تم تجهيزه علي حبات الليمون داخل البرطمان حتي يغطيه تماماً، ثم نضغط علي حبات الليمون جيداً حتي نفرغ الهواء من داخل البرطمان. توضع نقطة من الزيت علي الوجه ويغلق البرطمان جيداً، ويتم حفظه لمدة أسبوعين في مكان بارد حتي ينضج تماماً.

خطوات هامة لضمان نجاح المخللات

هناك بعض الخطوات يمكن اتباعها لعمل المخلل بالطريقة الناجحة وهي كالآتي:-