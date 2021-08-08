طريقة عمل الجرك العراقي الاصلي الهش في الفرن ألذ مخبوزات عراقية

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طريقة عمل الجرك العراقي ، من المطبخ العراقي المتميز دائمًا بوصفاته، والأطعمة والحلويات التي لا مثيل لها، مقارنة بباقي المطابخ العربية الأخرى، خاصة وأن المطبخ العراقي يهتم بالتفاصيل، وتركز سيدات العراق على كيفية استخدام التوابل والبهارات، في الوجبات والأكلات والأطباق الرئيسة، وكذلك تبدعن في المعجنات والمخبوزات العراقية المميزة. ومن أشهر أنواع المخبوزات العراقية، هي مخبوزات الجرك العراقي، والتي يتم خبزها وتحضيرها بأكثر من كيفية منها الحلو والمالح. مثل عمل الجرك العراقي الاصلي، و طريقة عمل الجرك العراقي الهش، وكذلك طريقة عمل الجرك العراقي بالتمر، و طريقة عمل الجرك العراقي بالجبن. كما يمكنك اتباع وصفة لشيف أو يوتيوبر شهير، تفضلين تنفيذ وصفاته مثل؛ عمل الجرك العراقي الشيف مفيد ، أو عمل الجرك العراقي ام زين.طريقة عمل الجرك العراقي الاصلي
هناك العديد من الوصفات للأكلات العراقية المميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وطريقة عمل التبسي العراقي، وغيرها من الوصفات الشهية، التي تذخر بها موائدنا، خاصة في العزومات والمناسبات مثل أعياد الميلاد، والزواج أو حتى في رمضان والأوقات المميزة خلال العام. ولتلك الأسباب لا شك أن تجربة المخبوزات العراقية، تستحق التجربة والتنفيذ.طريقة عمل الجرك العراقي الهش
- 6 أكواب من الطيحن متعدد الاستعمالات.
- كوبان ونصف زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- كوبان من الحليب السائل.
- 10 ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة ملح ناعم.
- ¼ ملعقة صغيرة من الحبهان (الهيل) المطحون.
- صفار بيضة واحدة.
- كمية من التمر منزوع النوى.
- ملعقة كبيرة من الماء.
- ¼ كوب من السمسم.
- ضعي نصف ملعقة سكر، مع الماء والخميرة وقلبيهم جيدًا في وعاء، ثم اتركيهم 5 دقائق.
- ثم في إناء واسع على نار متوسطة، ضعي الحليب السائل مع باقي كمية السكر، وقلبيهم حتى يذوب السكر.
- وأثناء تسخين الحليب، ضعي الطحين مع الحبهان والملح والزيت، ثم أضيفي إليهم البيضة المخفوقة، وقلبيهم معًا حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي عليهم مزيج الخميرة الذي حضرتيه في البداية، وقلبيهم سويًا.
- وبعد ذلك أضيفي إليهم الحليب والسكر، واستمري في التقليب.
- ثم اعجني كل المكونات جيدًا بيديك، حتى تحصلي على عجينة هشة وناعمة، مثل طريقة عمل بيتزا العشر دقائق.
- واتركي العجينة تختمر في مكان مظلم ودافيء، قبل أن تستخدميها.
- ثم قسمي العجينة إلى كرات متساوية، ولا تنس فرك بيديك بقليل من الزيت.
- بعد ذلك افردي العجينة إلى مربعات متساوية.
- ثم ابدئي في حشوها بالتمر الذي لديك، وأغلقي العجين حتى لا يخرج التمر منها، وكرري حتى تنتهي من كل كمية العجين لديك.
- وبعدها ادهني وجه الجرك، بالبيض المخفوق مع الماء، وانثري السمسم على الوجه.
- ثم ضعي المخبوزات في صينية الخبز بالفرن، وأدخليها عند درجة حرارة 190 مئوية.
- وبعد ذلك أخرجيها بعد نصف ساعة، أو عندما تحصل على لون ذهبي من الأعلى.
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طريقة عمل الجرك العراقي ، من المطبخ العراقي المتميز دائمًا بوصفاته، والأطعمة والحلويات التي لا مثيل لها، مقارنة بباقي المطابخ العربية الأخرى، خاصة وأن المطبخ العراقي يهتم بالتفاصيل، وتركز سيدات العراق على كيفية استخدام التوابل والبهارات، في الوجبات والأكلات والأطباق الرئيسة، وكذلك تبدعن في المعجنات والمخبوزات العراقية المميزة. ومن أشهر أنواع المخبوزات العراقية، هي مخبوزات الجرك العراقي، والتي يتم خبزها وتحضيرها بأكثر من كيفية منها الحلو والمالح. مثل عمل الجرك العراقي الاصلي، و طريقة عمل الجرك العراقي الهش، وكذلك طريقة عمل الجرك العراقي بالتمر، و طريقة عمل الجرك العراقي بالجبن. كما يمكنك اتباع وصفة لشيف أو يوتيوبر شهير، تفضلين تنفيذ وصفاته مثل؛ عمل الجرك العراقي الشيف مفيد ، أو عمل الجرك العراقي ام زين.طريقة عمل الجرك العراقي الاصلي
هناك العديد من الوصفات للأكلات العراقية المميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وطريقة عمل التبسي العراقي، وغيرها من الوصفات الشهية، التي تذخر بها موائدنا، خاصة في العزومات والمناسبات مثل أعياد الميلاد، والزواج أو حتى في رمضان والأوقات المميزة خلال العام. ولتلك الأسباب لا شك أن تجربة المخبوزات العراقية، تستحق التجربة والتنفيذ.طريقة عمل الجرك العراقي الهش
- 6 أكواب من الطيحن متعدد الاستعمالات.
- كوبان ونصف زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- كوبان من الحليب السائل.
- 10 ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة ملح ناعم.
- ¼ ملعقة صغيرة من الحبهان (الهيل) المطحون.
- صفار بيضة واحدة.
- كمية من التمر منزوع النوى.
- ملعقة كبيرة من الماء.
- ¼ كوب من السمسم.
- ضعي نصف ملعقة سكر، مع الماء والخميرة وقلبيهم جيدًا في وعاء، ثم اتركيهم 5 دقائق.
- ثم في إناء واسع على نار متوسطة، ضعي الحليب السائل مع باقي كمية السكر، وقلبيهم حتى يذوب السكر.
- وأثناء تسخين الحليب، ضعي الطحين مع الحبهان والملح والزيت، ثم أضيفي إليهم البيضة المخفوقة، وقلبيهم معًا حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي عليهم مزيج الخميرة الذي حضرتيه في البداية، وقلبيهم سويًا.
- وبعد ذلك أضيفي إليهم الحليب والسكر، واستمري في التقليب.
- ثم اعجني كل المكونات جيدًا بيديك، حتى تحصلي على عجينة هشة وناعمة، مثل طريقة عمل بيتزا العشر دقائق.
- واتركي العجينة تختمر في مكان مظلم ودافيء، قبل أن تستخدميها.
- ثم قسمي العجينة إلى كرات متساوية، ولا تنس فرك بيديك بقليل من الزيت.
- بعد ذلك افردي العجينة إلى مربعات متساوية.
- ثم ابدئي في حشوها بالتمر الذي لديك، وأغلقي العجين حتى لا يخرج التمر منها، وكرري حتى تنتهي من كل كمية العجين لديك.
- وبعدها ادهني وجه الجرك، بالبيض المخفوق مع الماء، وانثري السمسم على الوجه.
- ثم ضعي المخبوزات في صينية الخبز بالفرن، وأدخليها عند درجة حرارة 190 مئوية.
- وبعد ذلك أخرجيها بعد نصف ساعة، أو عندما تحصل على لون ذهبي من الأعلى.
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