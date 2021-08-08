طريقة عمل الجرك العراقي الاصلي الهش في الفرن ألذ مخبوزات عراقية

طريقة عمل الجرك العراقي ، من المطبخ العراقي المتميز دائمًا بوصفاته، والأطعمة والحلويات التي لا مثيل لها، مقارنة بباقي المطابخ العربية الأخرى، خاصة وأن المطبخ العراقي يهتم بالتفاصيل، وتركز سيدات العراق على كيفية استخدام التوابل والبهارات، في الوجبات والأكلات والأطباق الرئيسة، وكذلك تبدعن في المعجنات والمخبوزات العراقية المميزة. ومن أشهر أنواع المخبوزات العراقية، هي مخبوزات الجرك العراقي، والتي يتم خبزها وتحضيرها بأكثر من كيفية منها الحلو والمالح. مثل عمل الجرك العراقي الاصلي، و طريقة عمل الجرك العراقي الهش، وكذلك طريقة عمل الجرك العراقي بالتمر، و طريقة عمل الجرك العراقي بالجبن. كما يمكنك اتباع وصفة لشيف أو يوتيوبر شهير، تفضلين تنفيذ وصفاته مثل؛ عمل الجرك العراقي الشيف مفيد ، أو عمل الجرك العراقي ام زين.

هناك العديد من الوصفات للأكلات العراقية المميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وطريقة عمل التبسي العراقي، وغيرها من الوصفات الشهية، التي تذخر بها موائدنا، خاصة في العزومات والمناسبات مثل أعياد الميلاد، والزواج أو حتى في رمضان والأوقات المميزة خلال العام. ولتلك الأسباب لا شك أن تجربة المخبوزات العراقية، تستحق التجربة والتنفيذ.

6 أكواب من الطيحن متعدد الاستعمالات.

كوبان ونصف زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

كوبان من الحليب السائل.

10 ملاعق كبيرة من السكر.

رشة ملح ناعم.

¼ ملعقة صغيرة من الحبهان (الهيل) المطحون.

صفار بيضة واحدة.

كمية من التمر منزوع النوى.

ملعقة كبيرة من الماء.

¼ كوب من السمسم.