وصفة سحرية بدهنه واحدة فقط من الفازلين تزيل شعر العانه بدون ألم

من الممكن الآن أن نقول بدهنه واحدة فقط من الفازلين يمكن أن نزيل الشعر من العانة، حيث يبحث عدد كبير من النساء موخرآ عن الطريقة التي يتم استخدام الفازلين فيها لإزالة الشعر من منطقة العانة، ويرجع البحث عن ذلك إلى ما تعانيه السيدات من استحدام الطرق الأخرى لإزالة الشعر من العانة، ووذلك يسبب لهن الألم وتغيير اللون الطبيعي للمنطقة.

بدهنه واحدة من الفازلين نزيل الشعر من العانه

تؤدي عملية إزالة الشعر من منطقة العانة إلى إصابة المنطقة بالتهابات واحمرار شديد، وأيضا تؤدي إلى الجفاف في المنطقة، والفازلين من المكونات التي يتم استخدامها في الطرق المختلفة، ولكن لا يسبب ألم أثناء عملية إزالة الشعر، ويزداد البحث عن هذه الطريقة كي يتم معرفة مكوناتها وطريقة تحضيرها واستخدامها.

ملعقة واحدة من الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة من الحمص المطحون.

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

في إناء عميق نضع به الكركم والفازلين والحمص المطحون، ويتم تقليبهم جيدًا حتى تمام التجانس.

بعد ذلك نضيف كمية الحليب البودرة، والاستمرار في التقليب حتى تجانس جميع المكونات.

دهن منطقة العانة إزالة الشعر بالخليط السابق، ولكن يكون الدهان في نفس اتجاه نمو الشعر.

نترك الخليط فوق المنطقة حتى الجفاف.

بعد جفاف الخليط على المنطقة، نقوم بإزالته في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

تشطف المنطقة بالماء جيدًا.

تكرر عملية إزالة الشعر باستخدام الفازلين مرة أسبوعيًا، وبعد ذلك سوف يختفي الشعر تدريجيًا، وإضعاف نمو بصيلات الشعر.

يجب دهان المنطقة بمرطب قوي بعد إزالة الشعر من منطقة العانة، وذلك حتى لا تظهر الحبوب على الجلد أو حدوث التهابات واحمرار بها.

الاستمرار في استخدام هذه الوصفة حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

لا نقوم بشطف المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بالصابون وذلك حتى لا يسبب التهابات للجلد أو احمراره.

نستخدم الماء البارد عنظ شطف المنطقة حتى تسد المسام.

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