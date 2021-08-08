طريقة عمل حلى الزبادي البارد بديل صحي ولذيذ للتشيز كيك

طريقة حلى الزبادي البارد، ففي شهر أغسطس وفي هذه الأيام تحديدًا نلاحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بل ودرجات الرطوبة عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من كل عام، وفي هذه الأيام الحارة نحتاج لتناول المأكولات والمشروبات الباردة للتغلب على حرارة الجو، وقد قدمت لكم من خلال موقعنا من قبل عدد كبير من الحلويات الباردة مثل أنواع التشيز كيك المختلفة وكيكة النسكافيه الباردة وغيرها الكثير، واليوم اخترت وصفة باردة تشبه إلى حد كبير التشيز كيك لكن المكون الأساسي فيها هو الزبادي. مقادير وطريقة إعداد طبقة البسكويت مقدار 160 جرام من البسكويت السادة. (أي نوع مفضل لديكم).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

3 ملعقة كبيرة من الماء.

توضع كمية البسكويت في محضرة الطعام أو الكبة حتى يطحن البسكويت، ثم يضاف إليه الزبدة السائلة والماء.

استمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

اخرج خليط البسكويت وضعه في صينية فرن ذات حجم مناسب للكمية.

افرد طبقة البسكويت في الصينية بالتساوي مثل الطريقة المعتادة لعمل التشيز كيك.

توضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت. مقادير حلى الزبادي البارد 250 جرام زبادي.

كوب ونصف من الحليب البودر.

150 جرام سكر أو ما يعادل 3/4 كوب من السكر الأبيض. طريقة تحضير حلى الزبادي البارد في محضرة الطعام يوضع الزبادي والحليب البودر والسكر مع الخفق حتى تحصل على قوام سائل.

تخرج الصينية من الثلاجة ويتم سكب خليط الزبادي السائل على طبقة البسكويت.

ثم توضع الصينية في الفرن في الرف الأوسط مع إشعال الشواية لمدة 10 دقائق.

بعد تماسك طبقة الزبادي تخرج من الفرن وتوضع جانبًا حتى تبرد. مقادير طبقة الكراميل عبوة من الكريم كراميل البودر.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة نسكافيه. إعداد طبقة الكراميل وتقديم الحلو يوضع الماء ومعه الكريم كراميل البودر في إناء على النار.

ثم يتم إضافة الكاكاو الخام والنسكافيه.

يقلب الخليط ويترك على النار حتى يغلي.

يرفع من على النار فور الغليان ويترك ليهدأ قليلًا.

بعد ذلك يتم سكب خليط الكراميل على حلى الزبادي البارد ثم توضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك تمامًا حوالي 4 ساعات.

بعد ذلك تخرج من الثلاجة وتقطع وتقدم، وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة حلى الزبادي البارد، ففي شهر أغسطس وفي هذه الأيام تحديدًا نلاحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بل ودرجات الرطوبة عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من كل عام، وفي هذه الأيام الحارة نحتاج لتناول المأكولات والمشروبات الباردة للتغلب على حرارة الجو، وقد قدمت لكم من خلال موقعنا من قبل عدد كبير من الحلويات الباردة مثل أنواع التشيز كيك المختلفة وكيكة النسكافيه الباردة وغيرها الكثير، واليوم اخترت وصفة باردة تشبه إلى حد كبير التشيز كيك لكن المكون الأساسي فيها هو الزبادي. مقادير وطريقة إعداد طبقة البسكويت مقدار 160 جرام من البسكويت السادة. (أي نوع مفضل لديكم).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

3 ملعقة كبيرة من الماء.

توضع كمية البسكويت في محضرة الطعام أو الكبة حتى يطحن البسكويت، ثم يضاف إليه الزبدة السائلة والماء.

استمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

اخرج خليط البسكويت وضعه في صينية فرن ذات حجم مناسب للكمية.

افرد طبقة البسكويت في الصينية بالتساوي مثل الطريقة المعتادة لعمل التشيز كيك.

توضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت. مقادير حلى الزبادي البارد 250 جرام زبادي.

كوب ونصف من الحليب البودر.

150 جرام سكر أو ما يعادل 3/4 كوب من السكر الأبيض. طريقة تحضير حلى الزبادي البارد في محضرة الطعام يوضع الزبادي والحليب البودر والسكر مع الخفق حتى تحصل على قوام سائل.

تخرج الصينية من الثلاجة ويتم سكب خليط الزبادي السائل على طبقة البسكويت.

ثم توضع الصينية في الفرن في الرف الأوسط مع إشعال الشواية لمدة 10 دقائق.

بعد تماسك طبقة الزبادي تخرج من الفرن وتوضع جانبًا حتى تبرد. مقادير طبقة الكراميل عبوة من الكريم كراميل البودر.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة نسكافيه. إعداد طبقة الكراميل وتقديم الحلو يوضع الماء ومعه الكريم كراميل البودر في إناء على النار.

ثم يتم إضافة الكاكاو الخام والنسكافيه.

يقلب الخليط ويترك على النار حتى يغلي.

يرفع من على النار فور الغليان ويترك ليهدأ قليلًا.

بعد ذلك يتم سكب خليط الكراميل على حلى الزبادي البارد ثم توضع الصينية في الثلاجة حتى تتماسك تمامًا حوالي 4 ساعات.

بعد ذلك تخرج من الثلاجة وتقطع وتقدم، وبالهناء والشفاء.

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