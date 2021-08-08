طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزة لتبييض وتقشير الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزة لتبييض وتقشير الوجه، كريم النشاء مع الليمون من بين الوصفات الأفضل للاعتناء بالبشرة وبالأخص الوجه، حيث أنه المنطقة من البشرة والتي تكون أكثر عرضة للعوامل الجوية، والتي قد تكون مؤثرة بالسلب على طبيعة الجلد، ومن خلال ما يلي من الفقرات الآتية نتعرف على المكونات المضافة الأخرى مع النشاء والليمون، وكذلك نتعرف على كيفية الإعداد للوصفة، وتطبيقها وأهم ما تتميز به الوصفة.

طريقة عمل كريم النشا والليمون المعجزة لتبييض وتقشير الوجه

طريقة عمل كريم النشا والليمون للتبيض لا بد لها من أن نوفر عدد من المكونات نذكره من خلال الآتي من النقاط القادمة:

ملعقة نشاء.

ملعقة مكون عصير الليمون.

ملعقة مكون زيت الزيتون.

ملعقة دقيق.

ملعقة جلسرين.

ملعقة مكون زيت اللوز.

ملعقتان مكون الزبادي.

طريقة التحضير والاستعمال لخليط النشاء مع مكون الليمون

من الممكن أن نحضر تلك الخلطة بواسطة الاستعانة ببولة من الزجاج تتناسب مع الخلط لكافة المكونات مع بعضها، ولا بد أن نحصل على الخليط في تمام تجانسه، حيث نحصل على ماسك مميز من خلالها من الممكن أن نفرده على الوجه بكل بساطة والتطبيق لا يستغرق سوى دقائق، ومن الممكن أن يستمر على الجلد مدة عشر دقائق.

لا بد من شطف الوجه، وعدم الإبقاء على أي أثر لتلك الوصفة حيث أن الوصفة تحوي الليمون والذي قد يتسبب في إلتهاب وتهيج البشرة، وذلك إن زادت المدة الخاصة بالتطبيق عن العشر دقائق.

أهم فوائد كريم النشا والليمون

تعتبر تلك الوصفة من بين الوصفات الأكثر نجاح والتي تساعد على التفتيح إلى جانب أنها تعتبر من بين أفضل الوصفات التي تعمل بكفاءة على التجديد لنسيج الجلد ويتم هذا من خلال استعمال النشاء مع الليمون واللذان يعملان بكفاءة في التجديد للجلد وتخليصه من الطبقة السطحية الميتة والمتسببة في الشحوب.

الخليط يساعد على جعل الوجه متوهج وأكثر نضارة كما يعمل على تحسين حالة البشرة من حيث جعلها أكثر مقاومة للتجاعيد والجفاف، كما يحسن من حالة ترطيبها، لما يحويه هذا الخليط من زيوت طبيعية من شأنها أن تزيد من طراوة الجلد ونعومته، ورطوبته.