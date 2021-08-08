ناعماً وبراقاً.. أسرع طرق تطويل الشعر بوصفات منزلية رائعة بأقل التكاليف

تبحث الكثير من السيدات عن افضل الطرق التي تستخدم في تطويل الشعر وجعله ناعماً وبراقاً، وتوجد العديد من الطرق التي تستخدم في ذلك، وسنوضح في هذا المقال أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم لجعل الشعر طويلاً، والتي من أهمها البيض والخروع والخل، يتم خفق بيضة واحدة مع ثلاثة ملاعق من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل، ثم تدلك فروة الرأس باستخدام الخليط ويترك على الفروة لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء البارد.

أفضل طرق تطويل الشعر طبيعياً

يستخدم خليط البصل والعيل في جعل الشعر طويلاً ولامعاً، وذلك لأن البصل يحفز نمو بصيلات الشعر أما العسل فإنه يرطب الشعر، ومكونات هذه الوصفة هي ثمرة كبيرة من البصل، وملعقتان كبيرتان من العسل، قومي بتقطيع البصل واعصريه، ثم استخرجي العصير في علبه محكمة الغلق، وضعي هذا الفروة، ثم دلكي فروة الرأس جيداً مع العسل، واتركي الخليط لمدة ثلاثون دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر باستخدام الماء البارد، وتكرر هذه الوصفة يومياً لمدة شهر للحصول على نتائج جيدة.

يحسن الزبادي من نمو الشعر ويقويه، حيث يستخدم من خلال وضع مقدار كاف منه على الشعر، ويترك لمدة ثلاثون دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر، يمكن استخدام خليط الخردل مع الزبادي لتطويل الشعر، حيث يساعد هذا الخليط على تعزيز نمو الشعر خاصة الشعر الدهني والعادي، ومكوناتها هي ملعقة كبيرة من بودرة الخردل وملعقة من الزبادي، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة من عصير الليمون، قومي بخلط بودرة الخردل مع القليل من الماء الفاتر.

ثم ضيفي المكونات الأخرى، وتخلط جميعها للحصول على خليط، ثم قومي بتقسيم الشعر لأجزاء، وضعي الخليط عليه وعلى الجذور، وغطي الشعر بقبعة الاستحمام والمنشفة، واتركي هذا الخليط لمدة تتراوح من 20 إلى ثلاثون دقيقة، واغسلي الشعر بالبلسم والشامبو، وتكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

يجب اتباع روتين للعناية بالشعر، ذلك لكي تتغلب على كافة المشاكل التي تواجه الشعر مثل التساقط أو تأخر نموه، حيث يجب عليك غسل الشعر مرتين أسبوعياً، بالإضافة إلى استخدام شامبو مناسب لنوع الشعر، واستخدم زيت مناسب لنوع الشعر، وقومي بتمشيطه باستخدام فرشاة من الخشب، كما يجب عليكي تجنب استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالشعر، وتجنب استخدام مكواة الشعر والمجفف، وذلك لتجنب تقصف الشعر، وتدميره وتأخر نموه.