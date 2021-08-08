طريقة عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض أكلة للذيذة وخفيفة وكلها فوائد

- 1/2
- 2/2
تعتبرمكرونة بالتونة والصوص الأبيض ، من الأكلات الشهية وللذيذة جداً والخفيفة علي المعدة، فهي وصفة للذيذة وسهلة جداً ومكوناتها بسيطة وسهلة في متناول الجميع، تحتوي هذه الأكلة علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال يومه، ويمكنك عمل هذه الأكلة في المنزل بكل بساطة، لأنها تعتبر من الأكلات سريعة التحضير، يمكنك عمل هذه الوجبة مرة في الأسبوع لأفراد أسرتك كوجبة عشاء أو غداء، وكثير من الكبار والصغار يعشقون هذه الأكلة الشهية، تحتوي علي بروتينات ومعادن كثيرة يحتاجها جسم طفلك خلال يومه، لذلك يجب علي كل أم تحضير هذه الأكلة مره أو مرتين لأطفالك خلال الأسبوع، ويمكن عمل أطباق كثيرة جداً منها وبأشكال مختلفة، مثل المكرونة بالصوص وبالصلصة وبالمشاميل و بالفراخ وباللحمة المفرومة وبالجمبري وهكذا من الأنواع، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض
هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا النوع من المكرونة وهي كالاتي:-
- كيس من مكرونة.
- بصلة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
- 2 معلقة زيت زيتون.
- علبة تونة متصفيه.
- كوب من الجبنة الموزيلا.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
مكونات الصوص الأبيض:-
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- نصف كوب للبن سائل.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة بالتونة والصوص الأبيض في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- قومي أولاً بسلق المكرونة وصفيها واتركيها جانباً، ثم ضعي طاسة علي النار وضعي بها زيت، ثم ضيفي البصل وشوحي لحد ما يدبل.
- بعد ذلك ضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين، وبعد كدة ضيفي المكرونة والتونة، وقلبي كويس لحد ما المكونات تستوي.
- ثم بعد ذلك لتحضير الصوص الأبيض دوبي الزبدة في طاسة علي نار متوسطة، وبعد كدة ضيفي الدقيق وقلبي لحد ما تحصل علي القوام المناسب.
- بعد كدة أحضري صينية فرن، وحطي فيها المكرونة بالتونة وبعدين حطي الصوص فوقيها وقلبي كويس، وبعد ذلك ضيفي الجبنة الموزيلا من فوق.
- اتركي الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة وبعدين قدميها بهناء والشفاء.
الوسوم
تعتبرمكرونة بالتونة والصوص الأبيض ، من الأكلات الشهية وللذيذة جداً والخفيفة علي المعدة، فهي وصفة للذيذة وسهلة جداً ومكوناتها بسيطة وسهلة في متناول الجميع، تحتوي هذه الأكلة علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال يومه، ويمكنك عمل هذه الأكلة في المنزل بكل بساطة، لأنها تعتبر من الأكلات سريعة التحضير، يمكنك عمل هذه الوجبة مرة في الأسبوع لأفراد أسرتك كوجبة عشاء أو غداء، وكثير من الكبار والصغار يعشقون هذه الأكلة الشهية، تحتوي علي بروتينات ومعادن كثيرة يحتاجها جسم طفلك خلال يومه، لذلك يجب علي كل أم تحضير هذه الأكلة مره أو مرتين لأطفالك خلال الأسبوع، ويمكن عمل أطباق كثيرة جداً منها وبأشكال مختلفة، مثل المكرونة بالصوص وبالصلصة وبالمشاميل و بالفراخ وباللحمة المفرومة وبالجمبري وهكذا من الأنواع، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض
هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا النوع من المكرونة وهي كالاتي:-
- كيس من مكرونة.
- بصلة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
- 2 معلقة زيت زيتون.
- علبة تونة متصفيه.
- كوب من الجبنة الموزيلا.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
مكونات الصوص الأبيض:-
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- نصف كوب للبن سائل.
- ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة بالتونة والصوص الأبيض في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- قومي أولاً بسلق المكرونة وصفيها واتركيها جانباً، ثم ضعي طاسة علي النار وضعي بها زيت، ثم ضيفي البصل وشوحي لحد ما يدبل.
- بعد ذلك ضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين، وبعد كدة ضيفي المكرونة والتونة، وقلبي كويس لحد ما المكونات تستوي.
- ثم بعد ذلك لتحضير الصوص الأبيض دوبي الزبدة في طاسة علي نار متوسطة، وبعد كدة ضيفي الدقيق وقلبي لحد ما تحصل علي القوام المناسب.
- بعد كدة أحضري صينية فرن، وحطي فيها المكرونة بالتونة وبعدين حطي الصوص فوقيها وقلبي كويس، وبعد ذلك ضيفي الجبنة الموزيلا من فوق.
- اتركي الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة وبعدين قدميها بهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة بالتونة والصوص الأبيض أكلة للذيذة وخفيفة وكلها فوائد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.