طريقة عمل كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد بالخيار للوجه في البيت بمكونات بسيطه

كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد، كما نعلم إن الخيار له فؤاد كثيره لصحه الجسم وللشعر وللبشره أيضا، واليوم سنتعلم كيفيه عمل كريم الخيار لإزاله التجاعيد ولتفتيح البشرة، وبمكونات بسيطه في البيت وبمواد صحيه افضل من المنتجات التي توجد في مراكز التجميل، حيث إن من الممكن إن تأثر علي بشره بعض الأشخاص بطريقه سلبيه وتترك أثراً، ولهذا السبب يفضل بعض النساء الوصفات الطبيعية في البيت، وهيا بنا نتعلم كيفيه تحضير كريم الخيار في البيت، ويمكن إن نستخدم ماسك الفحم حيث انه يعمل أيضا علي نضره البشرة. كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد سنتعرف ألان علي المكونات اللازمة لعمل أفضل كريم للتجاعيد وشد الوجه وتفتيحه بالخيار: كريم بانثينول.

1 خيار متوسطه الحجم.

معلقه نشا الذرة.

واحد كبسوله فيتامين E أل 1000 جرام، أو 2 من كبسوله فيتامين E 400.

عسل نحل معلقه.

بعض الحليب. طريقه تحضير كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد نحضر وعاء نضع به ، الخيار و نقوم بتقطيعه إلي قطع صغيره الحجم. ثم نضع عليه معلقه من الحليب وتطحن جيداً بالخلاط أو الكبة. بعد ذلك نقوم بإحضار المصفاة ونضع بها الخليط السابق حتا يتم تصفيته جيداً. نضع مقلاه صغيره علي نار هادئه، ونضع بها خليط الخيار التي تم تصفيته، ونضيف معلقه النشا. نقلب الخليط حتا يكون كريم ناعم، يتم الانتظار حتا يبرد الكريم، ثم نضيف عليه باقي المكونات من الفيتامين E والعسل وتقلب جميع المكونات. نضع الخليط في علبه نظيفه ويتم حفظه في الثلاجة. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكريم نبدأ بغسل البشرة جيدا حتا يتم وضع الكريم علي بشره نظيفه تماما من إي أتربة و جافه. يوضع الكريم يوميا ويفضل وضعه في فتره المساء، ونتركه علي الوجه لمده تصل ل ساعتين أو يتم تركه حتي الصباح، وفي الحالتين يغسل الوجه بماء فاتر. وبعد كريم الخيار يوضع كريم بانثينول علي الوجه والرقبة، حيث انه من أنواع الكريمات التي تعطي ترطيب عالي للوجه. يتم وضع كريم الخيار لمده شهر يوميا، وياليه كريم بانثينول، وسيتم ملاحظه الفرق بطريقه جميله، وستجعل بشرتك ناضره وبدون تجاعيد. فوائد الخيار الكثيرة والصحية يعمل علي تحسين الهضم. يعطي صحه قويه للقلب والأوعية الدموية. ويجعل العظام اقوي وفي صحه جيده. يقوم بإعطاء فيتامين للجسم وأيضا للشعر والأظافر. يعمل علي التخلص من رائحه الفم الكريهة. كما يقوم بإزاله السموم من الجسم، وينصح الأطباء بتناول اثنين من الخيار قبل النوم. ويعمل علي توازن الهرمونات، حيث يحتوي الخيار علي عنصر الفوسفور وهو عنصر من العناصر الغذائية المهمة للجسم لكي يعمل علي حفظ توازن الهرمونات. طريقه تحضير كريم للتفتيح وإزاله التجاعيدالطريقة الصحيحة لاستخدام الكريمفوائد الخيار الكثيرة والصحية الوسوم

كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد، كما نعلم إن الخيار له فؤاد كثيره لصحه الجسم وللشعر وللبشره أيضا، واليوم سنتعلم كيفيه عمل كريم الخيار لإزاله التجاعيد ولتفتيح البشرة، وبمكونات بسيطه في البيت وبمواد صحيه افضل من المنتجات التي توجد في مراكز التجميل، حيث إن من الممكن إن تأثر علي بشره بعض الأشخاص بطريقه سلبيه وتترك أثراً، ولهذا السبب يفضل بعض النساء الوصفات الطبيعية في البيت، وهيا بنا نتعلم كيفيه تحضير كريم الخيار في البيت، ويمكن إن نستخدم ماسك الفحم حيث انه يعمل أيضا علي نضره البشرة. كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد سنتعرف ألان علي المكونات اللازمة لعمل أفضل كريم للتجاعيد وشد الوجه وتفتيحه بالخيار: كريم بانثينول.

1 خيار متوسطه الحجم.

معلقه نشا الذرة.

واحد كبسوله فيتامين E أل 1000 جرام، أو 2 من كبسوله فيتامين E 400.

عسل نحل معلقه.

بعض الحليب. طريقه تحضير كريم للتفتيح وإزاله التجاعيد نحضر وعاء نضع به ، الخيار و نقوم بتقطيعه إلي قطع صغيره الحجم. ثم نضع عليه معلقه من الحليب وتطحن جيداً بالخلاط أو الكبة. بعد ذلك نقوم بإحضار المصفاة ونضع بها الخليط السابق حتا يتم تصفيته جيداً. نضع مقلاه صغيره علي نار هادئه، ونضع بها خليط الخيار التي تم تصفيته، ونضيف معلقه النشا. نقلب الخليط حتا يكون كريم ناعم، يتم الانتظار حتا يبرد الكريم، ثم نضيف عليه باقي المكونات من الفيتامين E والعسل وتقلب جميع المكونات. نضع الخليط في علبه نظيفه ويتم حفظه في الثلاجة. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكريم نبدأ بغسل البشرة جيدا حتا يتم وضع الكريم علي بشره نظيفه تماما من إي أتربة و جافه. يوضع الكريم يوميا ويفضل وضعه في فتره المساء، ونتركه علي الوجه لمده تصل ل ساعتين أو يتم تركه حتي الصباح، وفي الحالتين يغسل الوجه بماء فاتر. وبعد كريم الخيار يوضع كريم بانثينول علي الوجه والرقبة، حيث انه من أنواع الكريمات التي تعطي ترطيب عالي للوجه. يتم وضع كريم الخيار لمده شهر يوميا، وياليه كريم بانثينول، وسيتم ملاحظه الفرق بطريقه جميله، وستجعل بشرتك ناضره وبدون تجاعيد. فوائد الخيار الكثيرة والصحية يعمل علي تحسين الهضم. يعطي صحه قويه للقلب والأوعية الدموية. ويجعل العظام اقوي وفي صحه جيده. يقوم بإعطاء فيتامين للجسم وأيضا للشعر والأظافر. يعمل علي التخلص من رائحه الفم الكريهة. كما يقوم بإزاله السموم من الجسم، وينصح الأطباء بتناول اثنين من الخيار قبل النوم. ويعمل علي توازن الهرمونات، حيث يحتوي الخيار علي عنصر الفوسفور وهو عنصر من العناصر الغذائية المهمة للجسم لكي يعمل علي حفظ توازن الهرمونات. طريقه تحضير كريم للتفتيح وإزاله التجاعيدالطريقة الصحيحة لاستخدام الكريمفوائد الخيار الكثيرة والصحية

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