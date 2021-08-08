طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير أسرع وجبة لذيذ لأي وقت

فطيرة العشر دقائق ، من ألذ الوجبات السريعة التي يمكن لأي شخص إعدادها بكل سهولة ويسر بمكونات بسيطة، كما يمكن استخدام أي مكونات في حشو الفطيرة حسب الرغبة فيمكن حشوها باللانشون أو البسطرمة أو حشوها بخلط من الجبن أو بالخضار حسب الرغبة لكل شخص وهناك العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة يمكن إعدادها في المنزل مثل كيكة الهوهوز ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكذلك مقرمشات الدوريتوس اللذيذة والفول السوداني المملح وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير. مكونات فطيرة العشر دقائق مكونات فطيرة العشر دقائق تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة كذلك ومكوناتها كالتالي: كوبين من الدقيق أو ٢٥٠ جرام.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب حليب.

رشة ملح.

مقدار مناسب من شرائح اللانشون أو البسطرمة.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.

ملعقتين من الجبنة الكريمي (فيتا).

صينية بمقاس ٣٠ سم. طريقة التحضير طريقة التحضير إعداد فطيرة العشر دقائق من أسهل ما يكون وطريقتها سهلة وبسيطة للغاية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح مع بعضهم البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والحليب ونعجن جميع المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتنصيف العجينة نصفين ونقوم بفرد النصف الأول في الصينية بشكل متساوي وندخن الصينية بالزيت قبل ذلك.

بعد ذلك نقوم بفرد الجبنة الكريمي على العجينة.

ثم نضع فوقها شرائح اللانشون أو البسطرمة، ثم فوقهم الجبنة الموزاريلا.

بعد ذلك نقوم بوضع الفطيرة علي النار لمدة دقيقتين علي كب وجه.

ونقوم بتغطية الفطيرة أثناء التسوية وبالهناء والشفاء.

ويمكننا استبدال البسطرمة أو اللانشون بأي نوع آخر من اللحم كبواقي الدجاج الطازج أو باللحم المفروم.

وكذلك يمكننا استبدال اللحوم بخليط من الجبن لعشاق الجبنة.

كما يمكن أكلها مع حشوة الخضار لمن يفضلون أكل الخضار حفاظا على صحتهم.

فهناك العديد من الحشوات التي يمكن استخدامها في هذه الفطيرة حسب رغبة كل شخص.

ويمكن تناولها كذلك مع صوص الكاتشب أو المايونيز أو المستردة. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان ونقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

فطيرة العشر دقائق ، من ألذ الوجبات السريعة التي يمكن لأي شخص إعدادها بكل سهولة ويسر بمكونات بسيطة، كما يمكن استخدام أي مكونات في حشو الفطيرة حسب الرغبة فيمكن حشوها باللانشون أو البسطرمة أو حشوها بخلط من الجبن أو بالخضار حسب الرغبة لكل شخص وهناك العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة يمكن إعدادها في المنزل مثل كيكة الهوهوز ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكذلك مقرمشات الدوريتوس اللذيذة والفول السوداني المملح وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير. مكونات فطيرة العشر دقائق مكونات فطيرة العشر دقائق تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة كذلك ومكوناتها كالتالي: كوبين من الدقيق أو ٢٥٠ جرام.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب حليب.

رشة ملح.

مقدار مناسب من شرائح اللانشون أو البسطرمة.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.

ملعقتين من الجبنة الكريمي (فيتا).

صينية بمقاس ٣٠ سم. طريقة التحضير طريقة التحضير إعداد فطيرة العشر دقائق من أسهل ما يكون وطريقتها سهلة وبسيطة للغاية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح مع بعضهم البعض جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والحليب ونعجن جميع المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتنصيف العجينة نصفين ونقوم بفرد النصف الأول في الصينية بشكل متساوي وندخن الصينية بالزيت قبل ذلك.

بعد ذلك نقوم بفرد الجبنة الكريمي على العجينة.

ثم نضع فوقها شرائح اللانشون أو البسطرمة، ثم فوقهم الجبنة الموزاريلا.

بعد ذلك نقوم بوضع الفطيرة علي النار لمدة دقيقتين علي كب وجه.

ونقوم بتغطية الفطيرة أثناء التسوية وبالهناء والشفاء.

ويمكننا استبدال البسطرمة أو اللانشون بأي نوع آخر من اللحم كبواقي الدجاج الطازج أو باللحم المفروم.

وكذلك يمكننا استبدال اللحوم بخليط من الجبن لعشاق الجبنة.

كما يمكن أكلها مع حشوة الخضار لمن يفضلون أكل الخضار حفاظا على صحتهم.

فهناك العديد من الحشوات التي يمكن استخدامها في هذه الفطيرة حسب رغبة كل شخص.

ويمكن تناولها كذلك مع صوص الكاتشب أو المايونيز أو المستردة. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان ونقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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