طريقة عمل الفراخ المشوي على الطريقة اللبنانية بطريقة سهلة وممتعة

الفراخ المشوي على الطريقة اللبنانية من أجمل أنواع المشويات، وتختلف طريقة شوي الفراخ من طريقة إلى أخرى حيث أن طريقة الشوي على الفحم تختلف عن الشوي في الفرن كل منها لها شروط، واحدة من هذه الشروط هي أن تكون الفراخ طازجة عند الشوي على الفحم بينما الفرن يستحسن أن لا يتم شويها في نفس يوم الذبح، ويجب وضعها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة حتى تأخذ طعم ورائحة التوابل وفي جميع الحالات طعم لذيذ وتحفة، والطريقة اللبنانية لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة مثل باقي الطرق الأخرى، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل الفراخ المشوي على الطريقة اللبنانية وطريقة إعدادها السريعة.

مكونات عمل الفراخ المشوي على الطريقة اللبنانية

تعد مكونات عمل الفراخ المشوي على الطريقة اللبنانية من أسهل المكونات وأبسطها سوف نتعرف عليها اليوم وهي كما يلي:

دجاجة كاملة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف كوب من خل التفاح.

٣/٤ كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

رأس من الثوم مفرومة.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير أي نوع من أنواع المشويات من الطرق السريعة الخفيفة التي يمكن تناولها في أي وقت وهي كالتالي:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الثوم والخل وعصير الليمون والبهارات والملح، ونضربهم مع بعض جيداً. ثم نضيف عليهم كمية الزيت المحددة ونضرب لمدة دقيقة. نغسل الدجاجة بالخل والملح جيداً، ثم نقوم بعمل فاصل بين الجلد واللحم بأصابع اليد. بعد ذلك نضع الخلطة بين الجلد واللحم والباقي نضعه من الداخل وعلى الفرخة من الخارج ونضم الرجلين ونربطهم مع بعض. نترك الفراخ بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ٤ ساعات ويفضل ليلة كاملة حتى تتشرب التوابل. نضع الفراخ في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتصبح جيدة الطهي.

أسرار نجاح فراخ الشوي

الجميع يود أن يعرف سر نجاح فراخ الشوي مثل المطاعم واليوم سوف نتعرف على بعض من أسراره وهي كالآتي: