طريقة عمل وردات التمر بعجينة العشر دقائق بطريقة بسيطة وغير مكلفة في المنزل

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تعد وردات التمر من المخبوزات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار و الكبار، وكثير من الأمهات تبحثن عن وجبات مختلفة وصحية لتحضيرها لأطفالها في المنزل دون الحاجة إلى شراء منتجات من الخارج، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، ايضاً تتكون هذه المخبوزات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بعجينة العشر دقائق حتى لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ويمكن تقديم هذا النوع من المخبوزات في الصباح بجانب كوب الشاي أو الحليب، ايضاً هناك أوقات نشعر فيها بالجوع، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل وردات التمر بعجينة العشر دقائق بسهولة في المنزل.مقادير عمل عجينة العشر دقائق
تحتوي عجينة العشر دقائق على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كوب من السكر.
- ٥ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- رشة من الملح.
يحتوي الحشو على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- عجوة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ٢ حبات من البيض المخفوق.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير وردات التمر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة كوبين من الدقيق مع الخميرة إلى الخليط ونقلبهم جيدا ثم نغطي الوعاء ونتركهم في مكان دافئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- بعد مرور الوقت نقوم بإضافة الدقيق والزيت المتبقي ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نقسم العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونفردها على هيئة أقراص ونضع فوقها العجوة ورشة من القرفة والقليل من الزيت.
- نلف الأقراص على هيئة كرات ونقص الأقراص إلى أربع أجزاء ونقسم الجزء إلى قسمين حتى تظهر العجوة.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها الوردات وندهن الوجه بالبيض المخفوق ونرش عليها السمسم.
- نغطي الصينية بكيس من النايلون ونتركها لتتخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
تعد وردات التمر من المخبوزات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار و الكبار، وكثير من الأمهات تبحثن عن وجبات مختلفة وصحية لتحضيرها لأطفالها في المنزل دون الحاجة إلى شراء منتجات من الخارج، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، ايضاً تتكون هذه المخبوزات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بعجينة العشر دقائق حتى لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ويمكن تقديم هذا النوع من المخبوزات في الصباح بجانب كوب الشاي أو الحليب، ايضاً هناك أوقات نشعر فيها بالجوع، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل وردات التمر بعجينة العشر دقائق بسهولة في المنزل.مقادير عمل عجينة العشر دقائق
تحتوي عجينة العشر دقائق على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ربع كوب من السكر.
- ٥ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- رشة من الملح.
يحتوي الحشو على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- عجوة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ٢ حبات من البيض المخفوق.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير وردات التمر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة كوبين من الدقيق مع الخميرة إلى الخليط ونقلبهم جيدا ثم نغطي الوعاء ونتركهم في مكان دافئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- بعد مرور الوقت نقوم بإضافة الدقيق والزيت المتبقي ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نقسم العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونفردها على هيئة أقراص ونضع فوقها العجوة ورشة من القرفة والقليل من الزيت.
- نلف الأقراص على هيئة كرات ونقص الأقراص إلى أربع أجزاء ونقسم الجزء إلى قسمين حتى تظهر العجوة.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها الوردات وندهن الوجه بالبيض المخفوق ونرش عليها السمسم.
- نغطي الصينية بكيس من النايلون ونتركها لتتخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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