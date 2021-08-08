طريقة عمل وردات التمر بعجينة العشر دقائق بطريقة بسيطة وغير مكلفة في المنزل

تعد وردات التمر من المخبوزات الشهية التي يعشقها الجميع من الصغار و الكبار، وكثير من الأمهات تبحثن عن وجبات مختلفة وصحية لتحضيرها لأطفالها في المنزل دون الحاجة إلى شراء منتجات من الخارج، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، ايضاً تتكون هذه المخبوزات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهنا سوف نقدمها بعجينة العشر دقائق حتى لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ويمكن تقديم هذا النوع من المخبوزات في الصباح بجانب كوب الشاي أو الحليب، ايضاً هناك أوقات نشعر فيها بالجوع، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل وردات التمر بعجينة العشر دقائق بسهولة في المنزل.

مقادير عمل عجينة العشر دقائق

تحتوي عجينة العشر دقائق على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ربع كوب من السكر.

٥ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

رشة من الملح.

مقادير الحشو

يحتوي الحشو على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

عجوة. ملعقتان كبيرتان من السكر. ٣ ملاعق كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من القرفة. ٢ حبات من البيض المخفوق.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير وردات التمر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-