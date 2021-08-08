هل يحمي لقاح السل كبار السن من فيروس كورونا؟

قرابة العامين وفيروس كورونا ينتشر في العالم ويحصد الأرواح ويصيب الملايين، مما جعل مختلف المنظمات والمؤسسات الصحية تهرع إلى إيجاد طرق للوقاية منه و الحد من انتشاره.

وكانت عدة دول قد توصلت إلى لقاحات ثبت فعاليتها في هذا الأمر، إلا أن بعض الدول تعاني من قلة وصول اللقاحات إليها مما جعلها تبحث عن بديل مؤقت، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للفيروس، بما فيهم كبار السن..

ومن منطلق ذلك نشرت في الهند أدلة تشير إلى أن لقاحاً قديماً يستخدم لتقليل خطر الإصابة بالسل قد يمنح كبار السن بعض الحماية ضد كورونا، إليكم التفاصيل..

لقاح سل يحمي من فيروس كورونا:

وجد فريق من الباحثين بالمعهد الوطني للبحوث في مرض السل والمعهد الوطني لعلم الأوبئة في الهند، أن المتطوعين الذين تلقوا لقاح السل بات لديهم مستويات أقل من بعض الكيماويات التي ترتبط بتعزيز الالتهاب، ولاحظ الباحثون أن العديد من السيتوكينات التي تم تقليلها في المتطوعين الحاصلين على لقاح السل تم تحديدها كعوامل دافعة لكورونا الأكثر شدة.

ولاحظوا أيضاً أن اللقاح قد يكون مفيداً كإجراء مؤقت لحل أزمة نقص اللقاحات التي ينتظرها كبار السن، فإذا كان يمكن أن يقلل الالتهاب في المرضى المصابين، فقد ينقذ الأرواح.

تفاصيل الدراسة:

وكما جاء في موقع "صحيفة الشرق الأوسط" تضمنت الدراسة تطعيم 82 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً بلقاح السل ثم تم دراسة عينات الدم المأخوذة بعد شهر، وعند تحليل العينات، وجد الباحثون انخفاضاً في العديد من السيتوكينات التي ارتبطت بتعزيز الالتهاب.

ويقول سوباش بابو، من المعهد الوطني لعلم الأوبئة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "ساينس إكس نيتورك"، إنه مع تقدم الناس في السن، فإنهم يميلون إلى الإصابة بالتهاب، ما يجعلهم أكثر عرضة لأنواع عديدة من الأمراض، كما يمكن أن تزيد الأعراض من أمراض مثل كورونا وهو ما يفسّر جزئياً سبب أن الناس المتقدمة في السن أكثر عرضة للوفاة من مثل هذه العدوى، وفي هذا الجهد الجديد، ألقى الباحثون نظرة جديدة على لقاح قديم لمعرفة ما إذا كان قد يكون مفيداً لكبار السن غير المطعمين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.