دراسة: فائدة الشوكولاته لمن هم في منتصف العمر

لطالما كانت الشوكولاته في دائرة الاتهام وشاع عنها تسببها بالسمنة وبعض الأمراض الأخرى، إلا أن دراسات عدة نفت ذلك عنها ووضعت شروط لتناولها حتى تحقق الشوكولاته فوائدها المهمة للصحة، وفي التالي دراسة تسر عشاق الشوكولاته تدافع عنها وتضيف فائدة جديدة لها تخص من هم في منتصف العمر، فما دوت الخليج تلك الفائدة؟

فوائد الشوكولاته في منتصف العمر

الشوكولاته غنية بعدد من العناصر الغذائية والمركبات المهمة للصحة ومنها مركب الفلافانول النشط، وقد وجد باحثون من جامعة ليفربول أن الشوكولاته بفضل احتوائها على ذلك المركب، يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة وإعطاء نتيجة مثالية قبل التمارين حيث تزيد من تدفق الدم وتجعل ممارسة الرياضة أسهل بسبب امتصاص أسرع للأكسجين.

كما وُجد أن هذه المركبات مفيدة بشكل خاص لرواد صالات الألعاب الرياضية في منتصف العمر، نظراً لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع تقدم العمر.

وكما جاء في موقع "العربية" أشار الباحثون إلى أن مركب الفلافانول، الذي يتوافر بشكل طبيعي في العديد من النباتات من بينها الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو بنسب جيدة، له تأثير مفيد على الصحة.

فوائد الشوكولاته

أجرى الباحثون اختباراتهم على مجموعة من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، لمدة خمسة أسابيع، وتم خلالها دفع المشاركين المتطوعين في الدراسة إلى حالات إرهاق متفاوتة باستخدام دراجة تمرين ورصد أقصى كمية من الأكسجين يمكن أن تستخدمها أجسامهم.

إلى ذلك، أعطي المشاركون مكمل فلافانول الكاكاو 400 ملغ يومياً أو دواءً وهمياً على مدار سبعة أيام قبل المشاركة في المزيد من الاختبارات لتحديد الوقت الذي يستغرقه توصيل الأكسجين للاستجابة لمتطلبات التمرين، ولأنه كلما كانت الاستجابة أقصر، كان الجسم أكثر قدرة على الأداء البدني بشكل أفضل في تمارين رياضية بعينها، فإن أولئك الذين تم إعطاؤهم مكمل الفلافانول قللوا وقت الاستجابة من حوالي 40 ثانية إلى 34 ثانية.

طريقة تناول الشوكولاته

أوصى الباحثون بتناول مشروب الكاكاو الذي يتم إعداده عادة بعيار ملعقة ونصف، وأوضحوا أن مسحوق الكاكاو الطبيعي يحتوي في المتوسط على 34.6مغم لكل غرام من الفلافانول. في حين أن لوح الشوكولاتة بالحليب من الحجم المتوسط يحتوي على .73 مغم لكل غرام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.