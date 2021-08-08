ما دوت الخليج فوائد الخس للإمساك، ومعلوم أن الخس يتصدر قائمة الأطعمة الصحية التي ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناولها على الدوام وتضمينها النظام الغذائي الصحي لتجنب الأمراض وتحسين الصحة العامة وكذلك المساعدة على خسارة الوزن.

ويعد الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية والهامة لصحة الجسم، مثل الألياف الغذائية والفيتامينات وعلى رأسها فيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين سي. كما يحتوي الخس على العديد من المعادن المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والثيامين إضافة إلى حمض الفوليك.

للخس فوائد صحية عديدة، أهمها تأثيره الإيجابي على صحة الجهاز الهضمي وتحديداً تحسين الهضم ومنع الإصابة بالإمساك، وهو ما سوف نتطرق إليه في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج فوائد الخس للإمساك

تعد الخضروات الورقية ومنها الخس، من أفضل مصادر الغذاء كونها غنية بالسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للنشاط والطاقة، كما أنها المصدر الأكثر تركيزاً من أي طعام آخر فيما يتعلق بالمغذيات الضرورية.

إذ تزخر الخضروات الورقية بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية مثل البيتا كاروتين، واللوتين، والزياكسانثين التي تحمي الخلايا من الضرر والعينين من المشاكل المرتبطة بالعمر. كما تحتوي هذه الخضروات على كميات صغيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية والصحية .

ويمتاز الخس تحديداً من الخضروات الورقية، بمحتواه العالي من فيتامين ك القابل للذوبان في الدهون، والذي أثبتت الأبحاث الحديثة أهميته الكبيرة للأمور الصحية التالية:

تنظيم تخثر الدم.

حماية العظام من مرض هشاشة العظام.

تقليل تصلب الشرايين من خلال الحد من تراكم الكالسيوم في الشرايين.

الحد من التهابات الجسم.

المساعدة في منع الإصابة بمرض السكري.

كما يحتوي على كمية كبيرة من فيتامينات ب والبوتاسيوم الضروري لعملية التمثيل الغذائي في الجسم.

ومن فوائد الخس للإمساك، غناه بالألياف الغذائية المعروفة بقدرتها الفائقة على تحسين الهضم وتقليل مشكلة الإمساك من خلال تحسين حركة الإمعاء بشكل سلس وطبيعي، خصوصاً للأشخاص الذين قد يعانون من آلام في المعدة بسبب مشكلة الإمساك المزمن.

كما أن تناول الخس بانتظام، يعزز عملية هضم الطعام على اختلاف أنواعه، ويحول دون الإصابة بعسر الهضم والإمساك اللذين قد يظهران مع بعض أنواع الطعام مثل البروتين الحيواني والذي قد يصعب على المعدة هضمه بسهولة.

يحارب الخس أيضاً سرطان القولون ويقلَل من احتمالية الإصابة به، بفضل غناه بالألياف الغذائية التي تخفض من مشكلة الإمساك وتعزز عملية الهضم السليمة ومنع تراكم السموم في المعدة ما قد يؤدي لتشكل الأورام السرطانية والإصابة بسرطان القولون.

تحذير بخصوص الخس لمحاربة الإمساك

يبقى أن نشير إلى أن فوائد الخس للإمساك بشكل خاص وصحة الجسم بشكل عام، مرتبطة بشكل وثيق بكمية الخس التي يتناولها الإنسان. وعليه لا بد من التأكيد على الإعتدال في تناول الخس مثله مثل أي صنف آخر من الطعام، كون الإكثار منه يمكن أن يتسبب بمشاكل الهضم عوضاً عن منعها ويفاقم من مشكلة الإمساك.