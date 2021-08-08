طريقة فخارة اللحم التركية بالفرن في الجرة من المطبخ التركي بالخطوات

طريقة فخارة اللحم التركية ، إحدى أشهر المأكولات من المطبخ التركي العريق، هذا المطبخ الذي تجمع ثقافة الطهي به، من البلدان العربية والفارسية والكردية بالإضافة إلى الهندية والعديد من الدول الأخرى، كل هذا التنوع جعل للمطبخ التركي، ثقافة خاصة ومميزة بين المطابخ الأخرى، خاصة الشرقية منها. ومن أشهر الوجبات التي يشتهر بها المطبخ التركي، المخبوزات والمعجنات. ومن أشهر مخبوزات المطبخ التركي، خبز البيدا التركي، حيث يتم عمل عجينة خبز البيدا التركي، ثم حشوه باللحم أو الجبن، وكذلك خبز السميط وهو عبارة عن؛ خبز تركي منثور عليه الكثير من السمسم، وأخيرًا البيتزا التركية الشهيرة، والمعروفة باسم اللاحماكون ولها طريقة خاصة لتنفيذها. بالإضافة إلى الطرق المميزة في عمل الحلويات التركية مثل؛ طريقة كيكة الشطرنج التركية، وكنافة عش البلبل بالنوتيلا التركية.

كما شرحنا أن المطبخ التركي، يهتم بإضافة اللحم بوجه عام، إلى لوجبات والأطباق الرئيسة المقدمة على الموائد به، ولهذا السبب نجد التنوع في طرق طهي اللحم في تركيا، ومن أشهر طرق طهي اللحم على الطريقة التركية، هي طريقة فخارة اللحم التركية، وهي عبارة عن طريقة عمل اللحم في الجرة الفخارية، وهي تمنح اللحم فرصة مميزة للنضوج بشكل رائع، وقدمها لنا العديد من خبراء الطهي مثل؛ فخارة اللحم التركية مروة الشافعي، وفخارة اللحم الشيف بوراك، و فخارة اللحم هبة ابو الخير، وكذلك طاجن اللحم بالعجين فاطمه ابو حاتي. وطهي اللحم في الفار له أكثر من طريقة ويشتهر بأكثر من اسم مثل؛ فخارة اللحم بالعجين، وطريقة اللحم بالفخار التركية، وطريقة عمل اللحم في الجرة، أو لحم بالفخار بالفرن. ومن أشهر الأطعمة التركية طريقة سندوتش الشاورما التركية، و شاورما باشكا التركية، و طريقة عمل المكرونة باللبن والثوم بالطريقة التركية.

كيلو لحم مقسم مكعبات.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات لحم.

ملعقتان كبيرتان زيت.

بصلتان كبيرتان.

5 فصوص من الثوم.

حبتان جزر.

2 حبة بطاطس كبيرتان.

3 حبات فلفل ألوان.

كوب طحين واحد.

ربع كوب ماء.

رشة ملح.

صفار بيضة واحدة ومضاف إليها فلفل أسود مطحون.

رشة من حبة البركة.

قليل من السمسم.