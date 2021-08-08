حجز موعد تطعيم كورونا الكويت cov19vaccine.moh.gov.kw خلال موقع وزارة الصحة الرسمي

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، من بين أهم الخطوات التي نجحت الحكومة الكويتية في انجازها في الفترة الحالية هي توفير كميات كبيرة من اللقاح الذي يحمي مواطنيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد استطاع بالفعل الآلاف من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية التسجيل لحجز موعد لأخذ التطعيم عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة الكويتية لذلك، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

يتم الآن في أنحاء الدولة الكويتية حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للمواطن أن يتلقى لقاح واحد من أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت والتي تشمل ما يلي:-

لقاح استرازينيكا. لقاح فايزر. لقاح جونسون آند جونسون. لقاح موديرنا. حجز موعد تطعيم كورونا الكويت وموانع أخذ

عندما يقبل المواطن على حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، فيجب عليه أولاً الاطلاع على موانع أخذ التطعيم التي اعلنت عنها وزارة الصحة من قبل وتتمثل الفئة المستبعدة من أخذ التطعيم لتجنب الأعراض الجانبية التي من الممكن أن يتعرضوا لها بسبب اللقاح فيما يلي:-

النساء الحوامل. من يعانون من أنراض الحساسية المفرطة، ام من يتحسسون تجاه نوع معين من الطعام أو الدواء. من يعانون من الأمراض المزمنة والمعدية. الشباب دون سن ال 18 عام. من تحصلوا على أي لقاح خلال الثلاثين يوما الماضية.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

حددت وزارة الصحة الكويتية بعض الخطوات لـ حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

يقوم المواطن بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكترونيّ الخاص ب وزارة الصحة الكويتية .

. ثم يقوم باختيار (الخدمات الإلكترونية) من الصفحة الرئيسية.

ومن ثم يقوم بالضغط على خدمة (تسجيل مسبق لأخذ تطعيم كورونا).

ينتقل حينئذ إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات والتي تشمل ما يلي:-

رقم البطاقة المدنية. اسم الشارع. رقم جواز السفر. رقم الهاتف. رقم المنزل. تأكيد رقم الهاتف. مستوى التعليم. البريد الإلكتروني. المهنة التي يشغلها المتقدم.