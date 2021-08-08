ازاي تتعاملي مع واحدة بتعاكس شريكك قدامك

كلنا تقريبا بنحب نسمع كلمات الاعجاب والمدح من اللي حوالينا ، لكن ممكن يحصل ان اشخاص يظهروا اعجابهم بشخص تاني بغض النظر هو مرتبط او سنجل ، ولو حصل في وقت اتحطيتي في موقف لقيتي واحدة بتعاكس شريكك او بتظهر اعجابها بيه بأي شكل ، في الحالة دي انتي هتحسي بعدم الامان ، حتى لو علاقتك مع شريكك قوية وصحية ، وفي اللحظة انتي مش بتعرفي ايه التصرف الصح اللي المفروض تعمليه ، عشان كده النهاردة هنساعدك في ده وهنقولك ازاي تتعاملي مع واحدة بتعاكس شريكك.

ازاي تتعاملي مع واحدة بتعاكس شريكك:

الخطوة 1:

اتصرفي بثقة قدام اللي بتعاكس ، حتى لو انتي حاسه عكس ده ، حاولي ماتبينيش ان تصرفها مضايقك ، لان لو هي عندها الجرأة انها تغازل شريكك قدامك وتظهر اعجابها بيه من غير ما تعمل اعتبار لوجودك ، ممكن الموضوع يجي بالعكس وتلفتي انتباهه ليها اكتر لو عملتي اي رد فعل مبالغ ، حاولي تتجنبي انك تمسكي في شريكك كأنك بتقولي ده ملكي يعني ، خليكي واثقة فيه انه هو هيتصرف التصرف الصح في الموقف ده ، وهو انه هيوجه انتباهه ليكي.

الخطوة 2:

حطي في اعتبارك دوافع البنت اللي بتعاكس شريكك ، لان في علم النفس ده ممكن يكون لسبب نفسي عندها ، ممكن انها تعاكسه لمجرد انها تزود ثقتها في نفسها واحترامها لذاتها ، او حتى ممكن تعمل كده عشان تثير غيرة راجل تاني موجود في نفس المكان.

الخطوة 3:

مادام انتي واثقة في شريكك ومتأكدة من حبه ليكي ومافيش سبب يخليكي تشكي فيه ، يبقى افتكري في اللحظة دي انه اختارك انتي وانه ملتزم ناحيتك ، واعتبري مغازلتها ليه مجرد مجاملة مش اكتر ، وان ده دليل انه شخص جذاب وبيلفت النظر ليه.

الخطوة 4:

خليكي هادية ، الغضب مش هيأدي لحاجة غير انك هتلفتي الانتباه لتصرفك وتحرجي نفسك انتي وشريكك ، لو حسيتي انك متعصبة اوي ومحتاجة تهدي ممكن تروحي الحمام او تبعدي لاي مكان تاني لحد ما تهدي ، او اتصلي بواحدة صاحبتك واحكيلها على اللي حصل الفضفضة لوحدها بتريح وبتهدي وهتخليكي تتخلصي من المشاعر السلبية اللي انتي حاسه بيها وتحافظي على هدوئك.

الخطوة 5:

ممكن تقولي لشريكك بينك وبينه ان معاكسة البنت ليه محسساكي بعدم ارتياح ، ولو هي متوقفتش عن معاكستة بلاش تتهمي شريكك انه بيشجعها ، لانه ممكن جدا هو يكون اصلا مش واخد باله انها بتعاكسه ، لانه ثبت ان الرجالة بياخدوا حوالي 4 مرات وقت اطول من النساء عشان ياخدوا بالهم من الاشارات الاجتماعية او التفاصيل الصغيرة ، في الحالة دي بننصحك تتكلمي مع شريكك بينك وبينه بهدوء وخليه هو يقرر يتعامل ازاي مع الموقف ، ومادام بيحبك فعلا وبيهتم بمشاعرك ، هيلاقي طريقة عشان يقولها بأن تصرفها غير لائق.

طرق بيعبر بيها عن حبه ليكي من غير ما يقول كلمة بحبك