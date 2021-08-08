فرن الغاز من الأجهزة التي لا تستغنى عنها السيدات في المطبخ، ولكنه معرض بشكل مستمر لوجود طبقات من الدهون والزيوت التي تشوه من مظهره زمن الصعب في بعض الحالات التخلص منها بطرق التنظيف العادية، لذاك نقدم لكم خلال هذا المقال مجموعة من خلطات للتخلص من بقع الزيت العنيدة الموجودة على فرن الغاز.

خلطات للتخلص من بقع الزيت على فرن الغاز

هناك بعض الخلطات المنزلية تساعد في التخلص من طبقات الدهون الموجودة على سطح فرن الغاز مثل:

يتم تحضير خليط يتكون من الماء الدافئ والصابون.

نغمس الفوطة النظيفة في الخليط ونمسح بها سطح الفرن بعد إزالة الشعلات.

يساعد هذا الخليط في التخلص من البقع، لكن قد لا يكون فعالاً في إزالة البقع الدهنية الصعبة.

املأي زجاجة بكل من الماء والخل، ورشي الخليط على سطح الفرن بعد إزالة الشعلات.

امسحي باستخدام فوطة نظيفة، يجب عليك القيام بهذه الطريقة بعد الانتهاء من إعداد كل وجبة.

يعمل الماء والخل الأبيض في تنظيف أسطح الأفران لأن الخل مطهر طبيعي.

اخلطي الأمونيا مع الماء، ثم ضعيه على سطح البوتاجاز.

استخدمي الفوطة النظيفة لمسح السطح وذلك للتخلص من الدهون والبقايا الغير نظيفة.

امسحي السطح في النهاية باستخدام فوطة نظيفة مرة أخرى.

كذلك يمكنك وضع عيون الغاز في أكياس بلاستيكية ورشها بالأمونيا من أجل تنظيفها.

الماء والصابونالخل الأبيضالأمونيا

رابعاً: الليمون الحامض والـ”بيكينغ صودا”

يعتبر الليمون الحامض، مادة طبيعية مذيبة للشحوم. أما بيكينغ صودا، فإنه يعتبر مضاداً للجراثيم المختلفة. لذلك يمكننا أن نرش البيكينغ صودا على أجزاء سطح الفرن، ومن ثم نقوم بفركها بواسطة حبة ليمون.

اصنعي مزيج من ملعقة كبيرة من الملح مضافة إلى ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وملعقة كبيرة من الماء.

حركي المزيج السابق لتحصلي في النهاية على عجينة متماسكة.

استخدمي هذه العجينة لتنظيف الفرن والتخلص من الدهون.

تعتبر هذه الخلطة فعالة بشكل ممتاز في القضاء على البقع الصعوبة والعنيدة التي تتعرض لها أفران الغاز بشكل مستمر نتيجة إعداد الطعام وتساقط بعض الزيوت والدهون عليها.

الملح والـيكينج صودا