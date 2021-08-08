طريقة عمل الكبسة السعودية الأصلية وهل هي أكل سعودية الأصل

الكبسة السعودية لها قصة منفردة بذاتها وبما أننا نقوم في سلسلة تعرف على تاريخ أكلتك بوصف كافة الأكلات العربية كانت أو الغربية، لذلك دعونا نتحدث عن هذه الأكلة المحبوبة من الجميع، فهي تأتيك أول مرة بأنها رز مضاف غليه بعض البهار واللحم أو الدجاج، لكن كن متأكد أنك ستحصل على نكهة لن تذوقها في أي مكان آخر سوى في هذه الوصفة، لذلك تابع معنا لتتعرف على المزيد.

أصل أكلة الكبسة السعودية

إذا كنت تعتقد أن الكبسة السعودية هي سعودي الأصل فأنت على خطأ لأن الحقيقة أن جذور هذه الأكل هي إسبانية، حتى أنها تعد من أشهر الأكلات في المطاعم الأوربية لكن تدرج تحت اسم الباهية، وهي عبارة عن الكثير من مكونات الطعم المطهو يتم وضعه فوق بعض.

لكن يجب أن تعرف أن العرب كان لهم يد في تكوين مثل هذا الطبق الشهي، حيث قام خدم حكام العرب أثناء حكم الدولة الإسلامية في إسبانيا بأخذ بواقي طعمهم وقاموا بتجميعهم في طبق واحد حتى يتمكنوا من أكله فاسبح أرز به بعضًا من قطع اللحم وعليه بعض الصلصة الغنية.

لذلك تجد أن أحد حكام العرب الأندلسيين عندما قام بتناول هذا الطبق في أحد المرات أعجبه بشده، وطلب منهم أن يقوموا بإعداده بدلاً من أن يضعوا بقايا الطعام يقومون بصنع هذه الخلطة بأكملها من مكونات رئيسية، ويجب أن تعرف أن الباهية ما هي إلا كلمة بقايا باللغة العربية لكن تم العمل على تحريفها.

ما أشهاها أكلة بالتأكيد لذلك أحرص على التزام بكل مكون في الوصفة لكي تنتج لك أشهى كبسة قد تتذوقها في حياتك:

ثلاث أكواب أرز بسمتي (يتم غسله وتصفيته جيدًا من المياه).

كيلو من اللحم الأحمر المقطع (يمكنك أن تحضره به قطع دهن لكن صغيره لكي تعزز النكهة).

واحد طماطم متوسطة مقشرة ومقطعة وخالية من البذر.

ثلاث بصلات حجم كبير مقطعة شرائح أو جوانح.

ثلاث ملاعق صلصة طماطم.

ست حبات حبهان أو هيل.

ورق لوري أو غار.

ست حبات مسمار أو قرنفل.

بعض من حبات الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من توابل الكبسة.

زيت طعام.

قومي بإحضار وعاء كبير ضعي فيه مقدار من الزيت، وبعد ذلك ضيفي عليه البصل الشرائح حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

الآن ضعي اللحم على البصل واحرصي على تشويحه جيدًا من جميع الجوانب، ثم أضيفي مقدار صلصلة الطماطم مع البهارات.

لكن لا يجب أن تضيفي بهارات الكبسة في هذه الخطوة، احرصي الآن على وضع ماء حتى يغطي كيلو اللحم حتى يستوي.

احرصي الآن على وضع بهار الكبسة بالإضافة إلى مقدار الملح حسب الزوق الخاص بك، قم ضعي الأرز ومقدار المياه الخاصة بالأرز.

إذا تشرب الأرز المياه ولاحظتي وجود ثقوب في سطح الأرز، احرصي على خفض درجة الحرارة حتى يستوي الرز بالكامل.

الآن قومي بتقديم الكبسة عن طريق قلبها في وعاء كبير حسب الكمية التي قمت بصنعها، وتستطيعي تقديمها مع الكثير من المقبلات التي تتناسب مع هذه الأكلة الشهية، وبالهناء والشفاء ونقابلكم في حكاية أكلة جديدة.