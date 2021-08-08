الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها اللي تخليها متكشش ولا تفك من السيخ

الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها ، من خلال مطبخنا اليوم نقدم إلى كل ربة منزل أفضل طريقة يمكنها استخدامها لعمل الكفتة المشوية زي الحاتي تماماً وبنفس الطعم والرائحة، فأنت من الآن سوف تبهرين عائلتك بتحضير أطعمة مطبخنا الذي سوف يساعدك على تحضير أشهى الأطعمة والحلويات الشهية واللذيذة. الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها يوجد العديد من الطرق الذي يكن أن تستخدم عند تحضير كفتة الحاتي في البيت ويستخدم بهذه الطريقة التالية: المكونات: 1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشاوي.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة شطة.

5ملعقة صغيرة ملح.

4 حبات بصل متوسطة الحجم.

2 كوب ماء.

1 كوب بقدونس مفروم ناعم.

كيزر أو عيش فينو. طريقة التحضير: أولاً يجب أن تقومين بتقطيع العيش سواء الفينو أو الكيزر لقطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

بعد ذلك يتم إضافة القليل من الماء حتى يتم تغطية العيش تماماً وانتظر لمدة 30 دقيقة أو ساعة حتى أن يمتص العيش الماء ويصبح لين وسهل الاستخدام.

بعدها يتم تقطيع حبات البصل إلى 4 أجزاء ثم ضعيه في الكبة ليتم فرمه ناعم.

ثم يتم وضع اللحم المفروم وفي وعاء عميق ومن بعده توضع كافة أنواع البهارات ومن ثم يتم إضافة كوب البقدونس للحم.

بعد أن تمر ساعة كاملة عن العيش يتم عصره بواسطة اليد ومن ثم يتم وضعه في وعاء اللحم وتخلصين من الماء تماماً.

ثم بعد ذلك يتم عصر البصل المفروم باليد وضعي تفل البصل على اللحم المفروم ولكن سوف تحتاجين ماء البصل الذي تبقى عند الشواء.

قلبي اللحم جيداً واخلطيهم بشكل جيد حتى أن تتجانس وانتظري لمدة ساعة وتركيها في مكان بارد.

وبعدها قومي بإخراج اللحم وضعيها بالأسياخ الخشبية ومن ثم احضري صينية الفرن المغطاة بورق الألمونيوم مع وضع الفحم على عين البوتاجاز.

وبعد أن يتم اشتعال الفحم يوضع الفحم في الصينية ومن ثم يوضع شبكة الفرن ويرص عليها أسياخ الكفتة.

ومن ثم يوضع بالفرن ويترك حتى أن ينضج ثم تأتين بماء البصل وضعي به فرشاة تغمريها به ثم مرريها على أسياخ الكفتة.

بعد أن تصبح باللون البني اخرجيها وقدميها بالهناء والشفاء. الوسوم

الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها ، من خلال مطبخنا اليوم نقدم إلى كل ربة منزل أفضل طريقة يمكنها استخدامها لعمل الكفتة المشوية زي الحاتي تماماً وبنفس الطعم والرائحة، فأنت من الآن سوف تبهرين عائلتك بتحضير أطعمة مطبخنا الذي سوف يساعدك على تحضير أشهى الأطعمة والحلويات الشهية واللذيذة. الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها الكفتة المشوية زي الحاتي بالظبط واهم اسرار نجاحها يوجد العديد من الطرق الذي يكن أن تستخدم عند تحضير كفتة الحاتي في البيت ويستخدم بهذه الطريقة التالية: المكونات: 1 كيلو لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشاوي.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة شطة.

5ملعقة صغيرة ملح.

4 حبات بصل متوسطة الحجم.

2 كوب ماء.

1 كوب بقدونس مفروم ناعم.

كيزر أو عيش فينو. طريقة التحضير: أولاً يجب أن تقومين بتقطيع العيش سواء الفينو أو الكيزر لقطع صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

بعد ذلك يتم إضافة القليل من الماء حتى يتم تغطية العيش تماماً وانتظر لمدة 30 دقيقة أو ساعة حتى أن يمتص العيش الماء ويصبح لين وسهل الاستخدام.

بعدها يتم تقطيع حبات البصل إلى 4 أجزاء ثم ضعيه في الكبة ليتم فرمه ناعم.

ثم يتم وضع اللحم المفروم وفي وعاء عميق ومن بعده توضع كافة أنواع البهارات ومن ثم يتم إضافة كوب البقدونس للحم.

بعد أن تمر ساعة كاملة عن العيش يتم عصره بواسطة اليد ومن ثم يتم وضعه في وعاء اللحم وتخلصين من الماء تماماً.

ثم بعد ذلك يتم عصر البصل المفروم باليد وضعي تفل البصل على اللحم المفروم ولكن سوف تحتاجين ماء البصل الذي تبقى عند الشواء.

قلبي اللحم جيداً واخلطيهم بشكل جيد حتى أن تتجانس وانتظري لمدة ساعة وتركيها في مكان بارد.

وبعدها قومي بإخراج اللحم وضعيها بالأسياخ الخشبية ومن ثم احضري صينية الفرن المغطاة بورق الألمونيوم مع وضع الفحم على عين البوتاجاز.

وبعد أن يتم اشتعال الفحم يوضع الفحم في الصينية ومن ثم يوضع شبكة الفرن ويرص عليها أسياخ الكفتة.

ومن ثم يوضع بالفرن ويترك حتى أن ينضج ثم تأتين بماء البصل وضعي به فرشاة تغمريها به ثم مرريها على أسياخ الكفتة.

بعد أن تصبح باللون البني اخرجيها وقدميها بالهناء والشفاء.

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