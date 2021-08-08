طريقه عمل كرياتين طبيعي للشعر للحصول علي شعر مفرود وناعم

طريقه عمل كرياتين طبيعي في المنزل للشعر، حيث يعتبر الشعر تاج المرأة واحد مقاومات الجمال التي تبحث عنها جميع السيدات، لذلك يبحثوا عن طريقة عمل الكرياتين بمكونات طبيعية للحصول على شعر ناعم وأكثر جمالا ولمعان، وعدم اللجوء لاستخدام المواد الكيميائية التي تحضر الشعر أكثر من نفعة، لذلك نقدم أفضل طريقة طبيعية وفعالة لعمل الكرياتين الطبيعي للشعر.

طريقة عمل كرياتين طبيعي

تبحث الكثير من النساء عن طريقة طبيعة لعمل الكرياتين الطبيعي في المنزل، وذلك لكي يجعل الشعر أكثر لمعان وحيوية وأكثر انسيابية، وذلك بعد أن قامت العديد من النساء بتجربة الكرياتين الجاهز الذي يوجد في مراكز التجميل، مما تسبب في هلاك الشعر وتساقطه نتيجة لاحتوائه على الكثير من المواد الكيميائية بالإضافة إلى السعر المرتفع لعملة.

مما جعل الكثير منهم يفضلون استخدام الطرق الطبيعية لعمل الكرياتين الطبيعي، حيث أن هذه الطرق لا تسبب اي ضرر على الشعر، بل تساعد على معالجته ولمعانة وزيادة طولة، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية ومتوفرة في المنزل.

قناع الموز والبيض لعمل كرياتين طبيعي

يعطي هذا القناع اللمعان والحيوية، بالإضافة إلى أنه يجعله أكثر انسيابه ويمده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الشعر، وذلك بفضل المكونات الطبيعية التي تمنح الشعر الترطيب القوي ويتكون هذا القناع من المكونات الاتية:

موزه مهروسه.

ملعقتين كبيرتان من العسل الأبيض.

اثنين من البيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نقوم بهرس الموز جيدا يفضل وضعة في محضر الطعام.

ثم نقوم بإضافة البيض ويخفق جيدا ونضع العسل وزيت الزيتون ونخلط جميع المكونات معا حتى يمتزجون.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء لكي يسهل توزيع القناع.

نوزع الخليط على أجزاء الشعر بالكامل وفي حالة كان الشعر أطول يمكن مضاعفة الكمية حتي يكون الخليط على كام الشعر.

نغطي الشعر ويترك هذه القناع لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا والتأكد من إزالة القناع وعدم وجود آثار له.

وبعدها يغسل الشعر بالشامبو ويغسل للتأكد من إزالة اي آثار عالقة من القناع.

ويمكن تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع كما أن هذا القناع يعطي نتائج من اول استخدام.

طريقة تحضير قناع الموز والبيض