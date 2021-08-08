ببسطة خطوات عمل الهريسة اللذيدة والشهية مثل محلات المصيايف

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الهريسة، وذلك حتي يقومون بتحضيرها لأسرهم، وذلك حتي تقوم بصنعها في المنزل، بدل من شراءها من محلات الحلويات، وذلك لأن الكثير من الأمهات يرغبون في عمل أشهي المأكولات من صنع أيديهم، ولا يفضلون شراء المأكولات جاهزة.

طريقة عمل الهريسة

تعد الهريسة من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويحبون تناولها، كما أنها توجد في كل محلات الحلويات الكبري، التي تصنع ألذ وأجمل الحلويات الشرقية، والتي يفضلها العديد من الأشخاص.

وهناك العديد من الطرق التي يتم عمل الهريسة بها، والتي يبحث عنها الكثير من ربات البيت حتي يتمكنوا من صنع أشهي الحلويات في المنزل دون الحاجة لتناولها في الخارج وخاصة أن هذه الفترة يفضل الكثير كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية عمل المأكولات في المنزل، وذلك لأنها أمنة ومضمونة وسنتعرض معكم الأن طريقة عمل الهريسة

4 أكواب من السميد

2 كوب من البيكينج بودر

ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

3 ملاعق كبيرة من السمن

كوبان من الزبادي

مكونات الهريسةطريقة تحضير البسبوسة

نقوم بإحضار أناء كبير ونضع به كلا من السميد والسكر والبيكنيج بودر وبيكربونات صودا والسمن، نقوم بفركهم بشكل جيد.

ونضيف علي الخليط السابق الزبادي ونقوم بخلطهم جيدا، وتغطيتهم بكيس لمدة لا تقل عن ساعة من الزمن.

ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة مدهونة بالسمن حتي لا يلتصق العجين ونسوي بها العجين بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بتقطيع الهريسة قطع صغيرة متساوية ونضع عليها قطع اللوز، ونضعها في الفرن لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

ونخرجها لنضعها علي الشبكة في الجانب الأسفل لمدة نصف ساعة، وبعد أن تنضج نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات، ونتركها لتبرد ثم نقدمها في أطباق التقديم.

طريقة تحضير الشربات

نحضر وعاء به ماء وسكر ونضيف إليهم قليل من عصير الليمون، ونضعه علي النار حتي الغليان، ونتركه حتي نخرج الهريسة بعد أن تنضج ونسقيه بالشربات، ويجب عمل الشربات فور الانتهاء من عمل الهريسة، وذلك حتي تكون الشربات ساخنة عند وضعها علي الهريسة.

واستمتعي بأشهي الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأسر في المنزل ويستمتعون بتناولها مع كوب الشاي أو العصائر.