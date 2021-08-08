طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بطريقة أمنه وصحية وبمكونات سهلة

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل هي نوع من أنواع الحلويات التي لا يوجد صعوبة في تحضيرها وهي من أخف وأشهي الحلويات التي تقدم في المناسب والأفراح والتجمعات العائلية، تشبه المهلبية ولكن يضاف أليها مكون أخري وهو صوص الكراميل اللذيذ الذي يميز طعمها الرائع، يعشق تناولها الجميع، يعد من أشهر الحلويات المنتشرة في مصر والدول العربية. طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل هناك كثيراً من السيدات ترغب وتفضل تحضير الكريم كراميل بالمنزل، لأنه خفيف على المعدة ويسهل بلعه، يعتبر الحليب المكون الأساسي وهو من الحلويات الفرنسية ويقدم بارد، ويحتوي على فوائد عديده أهمها يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم، البروتين، الصوديوم، نسب قليلة من الدهون والكربوهيدرات، وفي السطور التاليه نقدم لكم المقادير التي تكفي لعدد ست أفراد لتناولها. طريقة عمل الكريم كراميل طريقة عمل الكريم كراميل المكونات كيلو حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر ناعم.

ست بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

صينية أستانلس كبيرة.

لتر ماء مغلي.

ملعقتان كبيرة خل. طريقة التحضير نضع الحليب في وعاء عميق، ثم نضعه على النار.

نتركه على النار لمده ثلاث دقائق حتي يدفئ قليلا، ثم نرفعه من النار ونتركه جمباً.

نضع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط الكهربائي.

نشعل الفرن مسبقاً على درجه حرارة مئتان.

نضيف الحليب بالتدريج في الخلاط، ونخفقه مع المكونات المضافة.

نضع مصفاه على جميع القوالب، سنلاحظ الكرميل قد تجمد وهذا هو المطلوب.

نصب الخليط في المصفاة، ونحركها على جميع القوالب، لتمنع نزول أي تكتو لات.

نزيل جميع الرغاوي بالملعقة لتجنب ظهور أي من الفقاقيع.

نحضر الصينية الأستانلس، نضع فيها ماء ساخن، نضع ملعقان الخل.

نرص القوالب في الصينية، وضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركها في الفرن لمده تتراوح بين ساعه وساعه وربع، مع مراقبة الماء في الصينية.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما، ثم نضعها في الثلاجة لمده أربع ساعات.

من الأفضل نتركها ليله كامله في الثلاجة ليتماسك قومها، نخرجها من الثلاجة.

ونضعهم مرة أخري في حمام مائي ساخن، لكي يذوب الكراميل.

نحضر أطباق التقديم، ونقلب كل قالب في الأطباق.

تقدم باردة، ويقدم بجانبها مشروبات مثلجة. مكونات الكراميل المكونات نصف كوب من السكر.

ربع كوب مياه.

أي نوع من القوالب تفضلين أستخدامه حسب رغبتك. طريقة التحضير الكراميل نضع طاسة عميقة على النار،نضيف نصف كوب السكر والماء.

نتركهم على نار هادئة، ونتركه ولا نقلبه بأي شئ.

نحرك الطاسة بين الحين والأخر، حتي يكرمل ويصبح لونه فاتح.

نرفعه من على النار، نصبه في جميع القوالب ونتركه يبرد. الوسوم

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل هي نوع من أنواع الحلويات التي لا يوجد صعوبة في تحضيرها وهي من أخف وأشهي الحلويات التي تقدم في المناسب والأفراح والتجمعات العائلية، تشبه المهلبية ولكن يضاف أليها مكون أخري وهو صوص الكراميل اللذيذ الذي يميز طعمها الرائع، يعشق تناولها الجميع، يعد من أشهر الحلويات المنتشرة في مصر والدول العربية. طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل هناك كثيراً من السيدات ترغب وتفضل تحضير الكريم كراميل بالمنزل، لأنه خفيف على المعدة ويسهل بلعه، يعتبر الحليب المكون الأساسي وهو من الحلويات الفرنسية ويقدم بارد، ويحتوي على فوائد عديده أهمها يحتوي على نسب عالية من الكالسيوم، البروتين، الصوديوم، نسب قليلة من الدهون والكربوهيدرات، وفي السطور التاليه نقدم لكم المقادير التي تكفي لعدد ست أفراد لتناولها. طريقة عمل الكريم كراميل طريقة عمل الكريم كراميل المكونات كيلو حليب كامل الدسم.

نصف كوب سكر ناعم.

ست بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

صينية أستانلس كبيرة.

لتر ماء مغلي.

ملعقتان كبيرة خل. طريقة التحضير نضع الحليب في وعاء عميق، ثم نضعه على النار.

نتركه على النار لمده ثلاث دقائق حتي يدفئ قليلا، ثم نرفعه من النار ونتركه جمباً.

نضع البيض والفانيليا والسكر في الخلاط الكهربائي.

نشعل الفرن مسبقاً على درجه حرارة مئتان.

نضيف الحليب بالتدريج في الخلاط، ونخفقه مع المكونات المضافة.

نضع مصفاه على جميع القوالب، سنلاحظ الكرميل قد تجمد وهذا هو المطلوب.

نصب الخليط في المصفاة، ونحركها على جميع القوالب، لتمنع نزول أي تكتو لات.

نزيل جميع الرغاوي بالملعقة لتجنب ظهور أي من الفقاقيع.

نحضر الصينية الأستانلس، نضع فيها ماء ساخن، نضع ملعقان الخل.

نرص القوالب في الصينية، وضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركها في الفرن لمده تتراوح بين ساعه وساعه وربع، مع مراقبة الماء في الصينية.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما، ثم نضعها في الثلاجة لمده أربع ساعات.

من الأفضل نتركها ليله كامله في الثلاجة ليتماسك قومها، نخرجها من الثلاجة.

ونضعهم مرة أخري في حمام مائي ساخن، لكي يذوب الكراميل.

نحضر أطباق التقديم، ونقلب كل قالب في الأطباق.

تقدم باردة، ويقدم بجانبها مشروبات مثلجة. مكونات الكراميل المكونات نصف كوب من السكر.

ربع كوب مياه.

أي نوع من القوالب تفضلين أستخدامه حسب رغبتك. طريقة التحضير الكراميل نضع طاسة عميقة على النار،نضيف نصف كوب السكر والماء.

نتركهم على نار هادئة، ونتركه ولا نقلبه بأي شئ.

نحرك الطاسة بين الحين والأخر، حتي يكرمل ويصبح لونه فاتح.

نرفعه من على النار، نصبه في جميع القوالب ونتركه يبرد.

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