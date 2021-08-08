فوائد زيت الزيتون على الريق مذهلة للحفاظ على الصحة.. تعرفي عليها

من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كثيرة ومتعددة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين هـ، الدهون غير المشبعة الأحادية، ومضادات الأكسدة، مما يحمي الجسم من الالتهابات ويساعد في مقاومة الفيروسات والأمراض، بفضل تقوية الجهاز المناعي.

فوائد زيت الزيتون

هناك فوائد صحية متنوعة يحصل على الإنساء جراء تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق، أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة والسلطات، من أبرزها ما يلي:

تناول ملعقة يوميًا من زيت الزيتون مفيد لمرضى السكري من الدرجة الثانية، حيث يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

كما أنه يحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية المفاجئة.

أثبتت الدراسات أن شرب ملعقة من زيت الزيتون بعد الغسيل الكلوي يعمل على التخلص من الإمساك.

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، مما يقي النساء من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

إلى جانب علاج التهابات المفاصل بفضل احتوائه على الفينولات.

تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على الريق لمدة 60 يوم متتاليين يساعد في التخفيف من نوبات الصداع النصفي.

استخدام زيت الزيتون يساعد في تقليل أعراض الإصابة بالجرثومة الحلزونية التي تصيب المعدة.

وتقليل خطر احتمالية الإصابة بسرطان المبيض، بالإضافة إلى الوقاية من أورام المستقيم والقولون.

أهمية تناول زيت الزيتون

كما أن شرب ملعقة من زيت الزيتون أو إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي يعود على الشخص بالكثير من المنافع، منها ما يلي: