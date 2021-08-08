فوائد زيت الزيتون على الريق مذهلة للحفاظ على الصحة.. تعرفي عليها

من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كثيرة ومتعددة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين هـ، الدهون غير المشبعة الأحادية، ومضادات الأكسدة، مما يحمي الجسم من الالتهابات ويساعد في مقاومة الفيروسات والأمراض، بفضل تقوية الجهاز المناعي.فوائد زيت الزيتون
هناك فوائد صحية متنوعة يحصل على الإنساء جراء تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق، أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة والسلطات، من أبرزها ما يلي:
- تناول ملعقة يوميًا من زيت الزيتون مفيد لمرضى السكري من الدرجة الثانية، حيث يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.
- كما أنه يحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية المفاجئة.
- أثبتت الدراسات أن شرب ملعقة من زيت الزيتون بعد الغسيل الكلوي يعمل على التخلص من الإمساك.
- يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، مما يقي النساء من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- إلى جانب علاج التهابات المفاصل بفضل احتوائه على الفينولات.
- تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على الريق لمدة 60 يوم متتاليين يساعد في التخفيف من نوبات الصداع النصفي.
- استخدام زيت الزيتون يساعد في تقليل أعراض الإصابة بالجرثومة الحلزونية التي تصيب المعدة.
- وتقليل خطر احتمالية الإصابة بسرطان المبيض، بالإضافة إلى الوقاية من أورام المستقيم والقولون.
كما أن شرب ملعقة من زيت الزيتون أو إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي يعود على الشخص بالكثير من المنافع، منها ما يلي:
- يحتوي زيت الزيتون على الدهون الغير مشبعة ومركبات البوليفينول التي تقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
- يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، والتقليل من الكوليسترول الضار.
- إضافة ملعقة من زيت الزيتون على وجبات الأطفال في سن مبكر يحميهم من الأمراض.
- كما أن إضافته إلى طعام المرأة الحامل يقلل خطر الإصابة بسكر الحمل.
- ويحتوي على حمض الأولييك الذي يساعد في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.
- علمًا بأن إتباع نظام غذائي صحي باستخدام زيت الزيتون يساعد في خسارة الوزن الزائد والتخلص من الدهون.
- كما يعمل على تقوية العظام، والوقاية من الهشاشة.
- الحماية من التعرض للسكتات الدماغية والجلطات المفاجئة.
- فضلاً عن دوره الفعال في تحسين الذاكرة وتقليل مخاطر التعرض إلى مرض الزهايمر مع التقدم في العمر.
- والجدير بالذكر أن تناول زيت الزيتون يحافظ على صحة الكبد ووقايته من الأمراض.
- تقوية الأظافر والشعر ومنع تقصفه، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ عليها.
الوسوم
من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كثيرة ومتعددة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين هـ، الدهون غير المشبعة الأحادية، ومضادات الأكسدة، مما يحمي الجسم من الالتهابات ويساعد في مقاومة الفيروسات والأمراض، بفضل تقوية الجهاز المناعي.فوائد زيت الزيتون
هناك فوائد صحية متنوعة يحصل على الإنساء جراء تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون على الريق، أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة والسلطات، من أبرزها ما يلي:
- تناول ملعقة يوميًا من زيت الزيتون مفيد لمرضى السكري من الدرجة الثانية، حيث يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.
- كما أنه يحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية المفاجئة.
- أثبتت الدراسات أن شرب ملعقة من زيت الزيتون بعد الغسيل الكلوي يعمل على التخلص من الإمساك.
- يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، مما يقي النساء من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- إلى جانب علاج التهابات المفاصل بفضل احتوائه على الفينولات.
- تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على الريق لمدة 60 يوم متتاليين يساعد في التخفيف من نوبات الصداع النصفي.
- استخدام زيت الزيتون يساعد في تقليل أعراض الإصابة بالجرثومة الحلزونية التي تصيب المعدة.
- وتقليل خطر احتمالية الإصابة بسرطان المبيض، بالإضافة إلى الوقاية من أورام المستقيم والقولون.
كما أن شرب ملعقة من زيت الزيتون أو إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي يعود على الشخص بالكثير من المنافع، منها ما يلي:
- يحتوي زيت الزيتون على الدهون الغير مشبعة ومركبات البوليفينول التي تقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
- يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، والتقليل من الكوليسترول الضار.
- إضافة ملعقة من زيت الزيتون على وجبات الأطفال في سن مبكر يحميهم من الأمراض.
- كما أن إضافته إلى طعام المرأة الحامل يقلل خطر الإصابة بسكر الحمل.
- ويحتوي على حمض الأولييك الذي يساعد في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.
- علمًا بأن إتباع نظام غذائي صحي باستخدام زيت الزيتون يساعد في خسارة الوزن الزائد والتخلص من الدهون.
- كما يعمل على تقوية العظام، والوقاية من الهشاشة.
- الحماية من التعرض للسكتات الدماغية والجلطات المفاجئة.
- فضلاً عن دوره الفعال في تحسين الذاكرة وتقليل مخاطر التعرض إلى مرض الزهايمر مع التقدم في العمر.
- والجدير بالذكر أن تناول زيت الزيتون يحافظ على صحة الكبد ووقايته من الأمراض.
- تقوية الأظافر والشعر ومنع تقصفه، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ عليها.
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