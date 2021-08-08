فوائد مغلي البقدونس على الريق تجعلك تحرص على تناوله يوميًا

تعد فوائد مغلي البقدونس كثيرة ولا حصر لها، فتناول كوب منه يوميًا على الريق يقي الجسم من أمراض عديدة، كما أنه يحفز كفاءة جهازه المناعي، لذلك نستعرض مع حضراتكم في المقال معظم فوائد شرب البقدونس المغلي صباح كل يوم، سواء للتنحيف، لصحة الكلى، تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة، وغيرها.

فوائد مغلي البقدونس

تناول كوب من البقدونس المغلي يوميًا فور الاستيقاظ على الريق قبل تناول وجبة الفطور له فوائد كثيرة، نذكر منها ما يلي:

البقدونس يحفز الجسم على امتصاص الحديد، مما يساعد في حمايته من الأنيميا أو الإصابة بـ فقر الدم.

يحتوي على عدد من الفيتامينات التي تقوي الجسم وتقيه من الأمراض، مثل فيتامين ب2، ب3، ب6، وفيتامين أ الذي يقوي حاسة البصر.

تناول كوب من البقدونس المغلي على الريق يساعد في طرد الديدان المعوية.

علاج اضطرابات الغدة الدرقية، لذلك ينصح بتناول كوب منه مساءً قبل النوم، وآخر فور الاستيقاظ في الصباح لمدة 3 أيام متتالية.

يساعد في علاج مشكلات البشرة، ويجعلها أكثر رونقًا ويخلصها من النمش والحبوب.

غسل الشعر بمغلي البقدونس البارد يساعد في استعادة صحته وجماله.

تناول كوب منه بعد الأكل مباشرة يحسن عملية الهضم كثيرًا.

تحفيز نمو العظام وتقويتها خاصة للأطفال، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، لذا ينصح بإضافته للوجبات.

تقوية خلايا الجهاز العضلي.

الفوائد الصحية لشرب البقدونس المغلي

لم تقتصر فوائد البقدونس المغلي على ما تم ذكره فيما أعلاه، بل هناك مجموعة أخرى من الفوائد، التي نذكر منها التالي:

يعد البقدونس هو الخيار الأمثل للأشخاص الذين يتبعون نظام ريجيم لإنقاص الوزن، حيث أنه يعمل على تفتيت الدهون.

يعتبر ملين طبيعي لعلاج الإمساك.

تناوله بانتظام يساهم في علاج الروماتيزم.

الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية.

تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء والتخفيف من آلامها.

تخليص الجسم من السموم وطردها مع البول.

مضغ البقودنس يخلص الفم من الروائح غير المرغوب بها.

تقوية الذاكرة وزيادة التركيز.

فوائد مغلي البقدونس للكلى

كما أنه مفيد لمرضى القصور الكلوي والمرضى الذين يعانون أيضًا من الفشل الكلوي، وتتمثل فوائده فيما يلي:

يحتوي البقدونس على مجموعة من العناصر اللازمة للحفاظ على صحة الكلى، مثل حمض الفوليك أسيد، فيتامين سي، فيتامين ك، فيتامين أ، الألياف، والحديد.

يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تقاوم التهابات وأورام الكلى، مثل الكلوروفيل، و بيتا كاروتين.

مساعدة الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، حيث أنه يساهم في زيادة إدرار البول.

خفض مستوى ضغط الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة الكلى، حيث أن ضغط الدم المرتفع من أبرز العوامل التي تسبب أمراض الكلى.

يساعد في الحماية من حصوات الكلى، حيث أنه يضبط معدل الحموضة في البول.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، مما يساعد الكلى في القيام بوظائفها المتمثلة في تخليص الجسم من السموم.

للحصول على فوائد البقدونس يمكن استخدامه بأكثر من طريقة، حيث يمكن إضافته إلى الأطعمة المطهية، السلطات، المخبوزات والفطائر، تناوله كـ عصير أو مثل الشاي، وغيرها.

طريقة عمل عصير البقدونس

عصير البقدونس من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الجسم وتخليصه من السموم، ويتم تحضيره بالطريقة التالية:

حزمة من البقدونس الطازج.

شريحتان من البطيخ متوسطة الحجم.

حزمة من الكرفس.

حبة واحدة من الجزر.

ثمرة من الخيار.

عصير ليمونة.

أولاً، يتم تنظيف الخضروات جيدًا وغسلها بالماء الجاري. ثم تقشير الجزر، وتقطيع الخيار والجزر إلى حلقات. بعد ذلك يتم وضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي. ثم إضافة 2 كوب من الماء، ثم خلط المكونات للحصول على عصير مفيد. ولتحلية المذاق ينصح بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل.

المكوناتالطريقة

مع العلم أن كافة المكونات المذكورة تحتوي على مضادات للأكسدة مما يحافظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

طريقة تحضير شاي البقدونس

لم تنته وصفات البقدونس بعد، ولمحبي المشروبات الساخنة بعد تناول الوجبات، يتم تحضير مشروب البقدونس الدافئ بالطريقة التالية:

حزمة من البقدونس الطازجة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

4 أكواب من الماء.

ملعقة من عسل النحل.

وضع الماء في قدر على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ثم يتم غسل البقدونس ووضعه في الماء المغلي لمدة عشر دقائق. رفع المزيج من على النار، وتركه حتى يهدأ قليلاً. ثم يتم تصفيته وإضافة عصير الليمون وعسل النحل. وأخيرًا يتم سكب شاي البقدونس في أكواب التقديم.

المكوناتالطريقة

يمكن تناول كوب أو كوبان يوميًا من مشروب مغلي البقدونس ، ويمكن حفظ المتبقي في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، مع مراعاة عدم الإفراط في تناوله في حالة الحمل تجنبًا للتعرض إلى خطر الإجهاض.