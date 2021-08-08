معجزة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وجعله كالحرير من أول أستخدام

الشعر من اكثر الأشياء التى تؤخذ فى الإعتبار عند تصنيف الجمال اذا كان ذلك التصنيف فى الرجال أم السيدات، وغالبا ما يكون فى السيدات وذلك لأن السيدات بطبعها أنثى تحب أن تشعر بجمالها فى كل وقت، وكل مكان، تبحث السيدات عن كريقة فعالة لفرد الشعر الخشن فى المنزل وبمبلغ رمزة جدا حرصا منها على عدم التبزير فى المواد الكميائية. خلطة الخميرة والعسل الأبيض وماء الورد لفرد الشعر الخشن المكونات: معلقة ونصف من الخميرة.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث معالق من ماء الورد.

فرشاة.

مشط.

بونيه. طريقة التحضير نقوم بتمشيط الشعر جيدا قبل وضع الخلطة عليه حيث يعمل تمشيط الشعر على تعزيز تدفق الدم فى جميع أنحاء فروة الرأس والشعر.

نحضر طبق نظيف ونضع به معلقة ونصف من الخميرة ونضيف عليها معلقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاث معالق من ماء الورد ثم بعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات جيدا عن طريقة التقليب لمدة دقيقة ونصف حتى تختفى كل المكونات فى بعضها البعض.

نحضر فرشاة خاصة بالشعر ونقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر ونتركها حتى تجف تماما لمدة عشر ثوانى.

نأخذ الفرشاة ونقوم بتوزيع الخلطة على فروة الرأس والشعر وبعد إتمام عملية التوزيع نضع البونيه النظيف على الشعر.

نترك الوصفة على الشعر لمدة أربعون دقيقة وبعد مرور الوقت نقوم بتدليك الشعر بأطراف الأصابع بحركات رقيقة قبل غسل الشعر.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

نترك الشعر حتى يجف تماما ونحضر زيت اللوز ونضع كمية كافية منه على الشعر ونقوم بتمشيط الشعر بلطف حتى يتم توزيع زيت اللوز على جميع أجزاء الشعر.

يعمل زيت اللوز عل تغذية الشعر من جذوره وإعادة إنبات الشعر من جديد بالإضافة إلى أنه ينعم الشعر الخشن.

للحصول على شعر مفرود وناعم ينصح بالنوم فترة كافية من ساعات الليل من سبع إلى ثمانية ساعات متواصلة.

البعد عن الأكلات سريعة التحضير التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون الضارة التى تعمل على إتلاف الشعر والبشرة.

إتباع روتين يومى فى العناية بالشعر من خلال تمشيط الشعر بمشط نظيف ووضع كمية كافية من الزيت حيث أن الشعر يأخذ غذائه من الزيت لذلك يفضل إستخدام الزيوت الطبيعية. الوسوم

الشعر من اكثر الأشياء التى تؤخذ فى الإعتبار عند تصنيف الجمال اذا كان ذلك التصنيف فى الرجال أم السيدات، وغالبا ما يكون فى السيدات وذلك لأن السيدات بطبعها أنثى تحب أن تشعر بجمالها فى كل وقت، وكل مكان، تبحث السيدات عن كريقة فعالة لفرد الشعر الخشن فى المنزل وبمبلغ رمزة جدا حرصا منها على عدم التبزير فى المواد الكميائية. خلطة الخميرة والعسل الأبيض وماء الورد لفرد الشعر الخشن المكونات: معلقة ونصف من الخميرة.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث معالق من ماء الورد.

فرشاة.

مشط.

بونيه. طريقة التحضير نقوم بتمشيط الشعر جيدا قبل وضع الخلطة عليه حيث يعمل تمشيط الشعر على تعزيز تدفق الدم فى جميع أنحاء فروة الرأس والشعر.

نحضر طبق نظيف ونضع به معلقة ونصف من الخميرة ونضيف عليها معلقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاث معالق من ماء الورد ثم بعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات جيدا عن طريقة التقليب لمدة دقيقة ونصف حتى تختفى كل المكونات فى بعضها البعض.

نحضر فرشاة خاصة بالشعر ونقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر ونتركها حتى تجف تماما لمدة عشر ثوانى.

نأخذ الفرشاة ونقوم بتوزيع الخلطة على فروة الرأس والشعر وبعد إتمام عملية التوزيع نضع البونيه النظيف على الشعر.

نترك الوصفة على الشعر لمدة أربعون دقيقة وبعد مرور الوقت نقوم بتدليك الشعر بأطراف الأصابع بحركات رقيقة قبل غسل الشعر.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

نترك الشعر حتى يجف تماما ونحضر زيت اللوز ونضع كمية كافية منه على الشعر ونقوم بتمشيط الشعر بلطف حتى يتم توزيع زيت اللوز على جميع أجزاء الشعر.

يعمل زيت اللوز عل تغذية الشعر من جذوره وإعادة إنبات الشعر من جديد بالإضافة إلى أنه ينعم الشعر الخشن.

للحصول على شعر مفرود وناعم ينصح بالنوم فترة كافية من ساعات الليل من سبع إلى ثمانية ساعات متواصلة.

البعد عن الأكلات سريعة التحضير التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون الضارة التى تعمل على إتلاف الشعر والبشرة.

إتباع روتين يومى فى العناية بالشعر من خلال تمشيط الشعر بمشط نظيف ووضع كمية كافية من الزيت حيث أن الشعر يأخذ غذائه من الزيت لذلك يفضل إستخدام الزيوت الطبيعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وجعله كالحرير من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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