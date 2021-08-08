طريقة عمل الدجاج بالتتبيلة المميزة المشوية في الفرن وبوصفات جديدة ومختلفة

وصفات متنوعة وجديدة ل طريقة عمل الدجاج المشوي والشيش طاووق في البيت، أصبح الدجاج يدخل في العديد من تحضير الأطباق سواء كانت هذه الأطباق جانبية او رئيسية، فيمكننا عمل الكثير من الأطعمة بالدجاج مثل الشيش طاووق والشاورما، وهناك أيضا عمل الدجاجة كاملة وليست أجزاء منها مثل الدجاج المسلوق والمشوي، ولذلك سوف نقدم لكم بعض من تلك الأطباق والوصفات السهلة التي يمكن عملها من صدور الدجاج.

طريقة عمل الدجاج

هناك طريق عديدة لعمل الدجاج ومنها طريقة عمل اجنحه الدجاج وغيرها، لكننا سوف نتعرف الآن علي طريقة تحضير کاساديا الدجاج وعملها عن طريق صدور الدجاج والمشروم.

مكونات کاساديا الدجاج

نصف كيلو جرام من صدور الدجاج

كوبين من المشروم المقطع

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة

نصف كوب من الصلصة المكسيكية

كوب من الفاصوليا الحمراء

ملعقة كبيرة من الزيت

طريقة التحضير

نقوم أولا بسلق صدور الدجاج ثم نقوم بتقطيعها علي هيئة شرائح متوسطة الحجم.

نحضر أولا المقلاة ونضع فيها الزيت علي نار متوسطة الحرارة، ثم نقوم بوضع المشروم.

نقلب المشروم في الزيت لمدة خمس دقائق حتي يصبح طريا وناضج ثم نطفئ النار.

نحضر بعد ذلك خبز التورتيلا ونضع فيه القليل من الفاصوليا الحمراء الجاهزة وأيضا الجبنة.

نضيف اليهم أيضا المشروم و الدجاج ونقوم بلف الخبز جيدا بعد ذلك.

قومي بتسخين الخبز في القليل من الزيت حتي يصبح ذهبي اللون، ثم قومي بتقديمه بجانب الصلصة المكسيكية.

طريقة عمل الشيش طاووق

هذه المكونات التي يجب توافراها عند تحضير وعمل الشيش الطاووق.

المكونات

نصف كيلو من صدر الدجاج

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتين كبيرتين من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الملح

علبة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

طريقة تحضير الشيش طاووق

سوف نتعرف علي الخطوات اللازمة عند عمل الشيش طاووق في البيت مثل المطاعم.