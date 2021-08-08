بدون امتصاص نقطة زيت طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بطعم رائع ولذيذ

الباذنجان من اكثر الخضروات المفيدة والذيذة في الطعم يعشقها ملايين الأشخاص، كما انها من اكثر الاكلات التي يجتمع على حبها جميع أفراد الأسرة من الصغير إلى الكبير، كما أن الباذنجان من الاكلات المتنوعة التي تدخل في العديد من الوصفات والمأكولات حول العالم ولكن من أشهر وصفته هو الباذنجان المقلي ولكن هناك اضرار لتلك الطريقة وهو الزيت الخطير الذي يمتصه اثناء القلي وهذا يشكل أضرار كبيرة التي تزيد الكولسترول في الجسم، لهذا سوف نقدم لكم طريقة تساعدك على هذه المشكلة.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيت

من أشهر الأكلات التي يعشقها جميع المصريين ويتناولها يوميًا في الصباح والمساء هو الباذنجان بطريقة الأشهر له وهي القلي بالزيت بسبب طعمه الجميل والمميز، والآن سنقدم لكم طريقة صحية لطهي الباذنجان بدون زيت، وهي:

إحضار حبة من الباذنجان أو الكمية التي تردينها. ثم قطعي الباذنجان إلى قطع صغيرة شرائح. ثم قومي بإحضار وعاء عميق به ماء بارد يحتوي على قطع ثلج، بهذه الخطوة سوف يخرج كافة الرطوبة من داخل الباذنجان بحيث لا تقدر على شرب كمية من الزيت. اتركي الباذنجان في الماء البارد لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. قومي بعد ذلك بإزالة الباذنجان من الماء. جفيفي الباذنجان من الماء جيدًا. ثم قومي برش كمية قليلة من الملح، بالملح تستطيع على إخراج كافة الهواء أو الرطوبة داخل الباذنجان. واتركية قليلاً ستلاحظين استخلاص الباذنجان من الماء وطرده. ثم ضعي الباذنجان في كمية من اللبن ثم في الدقيق. واستمري في هذه العملية حتى تنتهي من الكمية. ثم قومي برص قطع الباذنجان في صينية قابلة للحرارة وضعيها داخل الميكروويف. اتركيه لمدة 10 دقائق حتى تنضج. اخرجي الصينية وقدمي الباذنجان وهو ساخن للطعام، ستلاحظين طعمه المميز والصحي 100%.

نصائح لقلي الباذنجان لكي يقلل من امتصاص الزيت

كثرة الزيت في الطعام قد يؤدي إلى أمراض خطيرة ويتعب القولون ويؤدي إلى عسر هضم، وإليكم أهم النصائح وهي: