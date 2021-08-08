لو عندك فازلين تعالي اقولك هيعمل ايه لو وضعتيه لبشرتك كل ليلة ستصبحين ملكة الجمال

هناك خلطات فازلين كثيرة لتبييض الوجه، ويستعملها الكثير من السيدات لكي يتمكنوا من تفتيح لون بشرتهم، وتتكون هذه الخلطات من مكونات طبيعيه مائة بالمائة، وهذا ما يجعلها متوفرة في كل منزل، وهذه الوصفات تعطي نتيجة فعالة في وقت قصير .

ملعقة من الكركم الخاص بالجسم يمكن احضاره من العطار.

ملعقتين من الفازلين يمكن شرائه من العطار.

طريقه التحضير

نقوم بإحضار وعاء من البلاستيك ونضع به ملعقتين من الفازلين، ثم نضع ملعقه غير ممتلئة من الكركم، ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى يختلطو تماما ويسهل وضعهم على الوجه، ونضعهم على الوجه لمده لا تزيد عن ساعتين لكي يتم تغيير لون البشرة بواسطة الكركم ويتم ترطيب البشرة بواسطة الفازلين، ثم نقوم بمسح الخلطة بواسطه المناديل الورقيه جيدا، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء لكي نتخلص من بواقي الوصفه العالقه بالوجه، ثم نقوم بغسل الوجه مؤة اخرى بالغسول المخصص للوجه، وفي حين عدم توفر الغسول نقوم بغسل الوجه بالصابون وهذا حرصا على عدم تبقي اي من بواقي الخلطة على الوجه.

عصير ليمونه واحده.

ملعقه كبيرة من الفازلين.

كيفيه تحضير الوصفه

نقوم بعصر ليمونه واحده في وعاء بلاستيكي صغير، ثم نقوم بوضع ملعقة من الفازلين عليه، ثم نقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة تكون متماسكه قليلا ويجب ان تكون العجينه هشه دقيقه، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بماء دافئ ثم نقوم ببتجفيف الوجه جيدا، ثم يتم وضع الخليط على الوجع ويفرد على الوجه كله ما عدا العينين والفم، ثم يترك الخليط على الوجه مده من 15 دقيقه الى 20 دقيقه، بعد ان يترك الخليط الفترة المحددة يتم ازالة الخليط من الوجه بواسطة بعض من المناديل الورقية، ثم يتم غسل الوجه جيدا بالماء ثم يتم غسل الوجه مرة اخرى بالصبون او بالغسول المخصص للوجه ثم يتم تجفيف الوجه جيدا من الماء، ويتم وضع القليل من الكريم المرطب على الوجه، تستخدم هذه الوصفه مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على بشرة بيضاء وجذابه، وايضا تعطي هذه الوصفه النضارة للبشره وتمحي ايضا الحبوب.