كريم الخميرة المعجزة لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله في دقائق معدودة

يعتبر تبيض الجسم وتقشيره مشكلة تواجه الكثير من السيدات والبنات خصوصا المقبلين على الزواج، ويستخدم الكثير من الوصفات الطبيعيه والطبية للحصول على هذه النتيجة النهائية المرغوبة، وتعتبر الخميره من العناصر الرئيسية في معظم الوصفات الطبيعيه للعناية بالبشرة، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخصوصا الفيتامينات، والانزيمات ومضادات الاكسده الضرورية لتجديد خلايا الجلد، فهي تعتبر من الاقنعه المغذية للبشرة وإعطائها النضاره والحيوية، وتقوم أيضا بتفتيح وتوحيد لون البشرة التي تعرضت لحروق الشمس اوالاستخدام المتضرر لمستحضرات التجميل. خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم المكونات : ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقه صغيره حليب بودر.

ربع ملعقة صغيرة ماء زهر. طريقة الاستخدام : في وعاء كبير نقوم بوضع ملعقة كبيرة خميره وملعقه صغيرة عسل نحل وملعقة كبيرة حليب ونصف ملعقة صغيرة حليب بودر وربع ملعقة صغيرة ماء زهر.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج ونحصل على قوام كريمي سائل.

نقوم بغسل المنطقة المراد تفتيحها سواء الوجه أو الجسم جيدا ثم تجفيفها.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها وتترك حتى تجف.

يتم فرك الخليط بعد أن يجف ويتم غسل المنطقة بالماء الفاتر جيداوتجفيفها.

نقوم بوضع كريم مرطب لترطيب المكان.

يتم تكرار العملية مرتين بالأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضيه من التفتيح المطلوب. طريقة أخرى طريقة أخرى المكونات : ملعقة صغيرة خميره.

٢ ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة ماء زهر. طريقة الاستخدام : في وعاء نقوم بوضع ملعقة صغيرة خميرة وملعقتين كبيرتان سكر بني وملعقة كبيرة ماء الزهر.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج ونحصل على قوام كريمي ثقيل.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها بالماء الفاتر وتجفيفها ثم نقوم بوضع الخليط عليها.

يترك الخليط لمده عشر دقائق حتى يجف ثم يفرك في حركات دائرية لمده خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل المكان الذي وضع الخليط عليه بماء فاتروينظف جيدا.

يتم وضع كريم مرطب اي نوع نقوم باستحدامه مكان وضع الخليط وتدليكه وتركه حتى تتشرب البشره.

نقوم بوضع الخليط لمدة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة تفتيح أفضل. الوسوم

يعتبر تبيض الجسم وتقشيره مشكلة تواجه الكثير من السيدات والبنات خصوصا المقبلين على الزواج، ويستخدم الكثير من الوصفات الطبيعيه والطبية للحصول على هذه النتيجة النهائية المرغوبة، وتعتبر الخميره من العناصر الرئيسية في معظم الوصفات الطبيعيه للعناية بالبشرة، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخصوصا الفيتامينات، والانزيمات ومضادات الاكسده الضرورية لتجديد خلايا الجلد، فهي تعتبر من الاقنعه المغذية للبشرة وإعطائها النضاره والحيوية، وتقوم أيضا بتفتيح وتوحيد لون البشرة التي تعرضت لحروق الشمس اوالاستخدام المتضرر لمستحضرات التجميل. خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم خلطة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم المكونات : ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقه صغيره حليب بودر.

ربع ملعقة صغيرة ماء زهر. طريقة الاستخدام : في وعاء كبير نقوم بوضع ملعقة كبيرة خميره وملعقه صغيرة عسل نحل وملعقة كبيرة حليب ونصف ملعقة صغيرة حليب بودر وربع ملعقة صغيرة ماء زهر.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج ونحصل على قوام كريمي سائل.

نقوم بغسل المنطقة المراد تفتيحها سواء الوجه أو الجسم جيدا ثم تجفيفها.

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها وتترك حتى تجف.

يتم فرك الخليط بعد أن يجف ويتم غسل المنطقة بالماء الفاتر جيداوتجفيفها.

نقوم بوضع كريم مرطب لترطيب المكان.

يتم تكرار العملية مرتين بالأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضيه من التفتيح المطلوب. طريقة أخرى طريقة أخرى المكونات : ملعقة صغيرة خميره.

٢ ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة ماء زهر. طريقة الاستخدام : في وعاء نقوم بوضع ملعقة صغيرة خميرة وملعقتين كبيرتان سكر بني وملعقة كبيرة ماء الزهر.

يتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج ونحصل على قوام كريمي ثقيل.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها بالماء الفاتر وتجفيفها ثم نقوم بوضع الخليط عليها.

يترك الخليط لمده عشر دقائق حتى يجف ثم يفرك في حركات دائرية لمده خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل المكان الذي وضع الخليط عليه بماء فاتروينظف جيدا.

يتم وضع كريم مرطب اي نوع نقوم باستحدامه مكان وضع الخليط وتدليكه وتركه حتى تتشرب البشره.

نقوم بوضع الخليط لمدة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة تفتيح أفضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الخميرة المعجزة لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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