خلطة زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في 3 أيام بمواد طبيعية وغير ضارة

سوف نتعرف علي خلطة زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه بمواد طبيعية، معظم البنات والسيدات يحبون أن يصبح شعرهم طويل وكثيف، وذلك لان الشعر الطويل هو ما يميز المرأة ويجعله مثل التاج في رأسها، لذلك يلجأن الي البحث عن كيفية تطويل شعرهم وأيضا الاعتناء بيه، وقد يلجؤن الي استخدام المواد الكيميائية الضارة التي تضر بصيلات الشعر وتقوم بتدميرها، ولذلك يفضل الكثير منهم الي البحث عن الوصفات الطبيعية والصحية.

زيوت لتطويل الشعر

هناك الكثير من وصفات وخلطات الزيوت التي تعمل علي تطويل الشعر وتنعيمه وأيضا تكثيفه بدون ضرره لبصيلاته، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الوصفات.

خلطة زيت جوز الهند والعسل

هذا الماسك السريع يجعل الشعر المجعد ناعم وأيضا لامع، كما انه يمنح الشعر القوة ويجعله يطول بشكل سليم وصحي.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

احضري وعاء صغير الحجم وضعي فيه جوز الهند والعسل وامزجيهم جيدا مع بعضهم.

قومي بوضع الماسك علي شعرك وهو جاف واحرصي علي وضعه علي أطراف الشعر من الأسفل.

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسله بالماء والشامبو، مع تكرار تلك الخلطة مرة كل أسبوع.

وصفة الخردل والزبادي

الزبادي والخردل يقومون على تعزيز نمو الشعر وخاصة الشعر العادي والشعر والدهني.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي

معلقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من الخردل البودر

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات السابقة مع خلطيهم جيدا ومزجهم معا.

نضع بعد ذلك الخليط علي الشعر والجذور خاصة، ثم نغطيه بطاقية الاستحمام.

نترك الوصفة علي الشعر لمدة 25 دقيقة، ثم يتم غسله بالماء الفاتر والبلسم جيدا.

وصفة ماء الأرز

ماء الأرز يحتوي على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الشعر وتطويله وتقويته.

المكونات

كوبين من الماء الفاتر

نصف كوب من الأرز الناشف

وعاء صغير الحجم

طريقة الاستخدام