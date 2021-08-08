أقوى كريم تطويل أظافر وعلاج فطريات الأصابع في 3 أيام فقط

تطويل أظافر وتقويتها نمو سريع بشكل طبيعي كما تطمح له كثير من السيدات والفتيات بأن يكون لها أظافر جميلة وقوية للغاية مع عدم شعور بالاحراج من شكل أظافر والأصابع مع تقدم العمر أو فقدان وزن الذي يؤدي إلى تأخير نمو الأظافر أو بسبب الإصابة بأمراض معينة، أو بسبب سوء تغذية فكل تلك الأمور تكون الأظافر قصيرة ووتقصف بسرعة مع القليل من الماء، ويجب استخدام خلطات طبيعية لتطويل الأظافر وتبييض الأصابع وتقويتها، ويمكن تجربة تلك الخلطات للتخلص من مشكلة ضعف نمو الأظافر نتيجة عوامل الخارجية.

ينصح خبراء الصحة بأنه يجب الإهتمام بالاصابع والجلد المحيط بالاظافر والحرص على أن يتواجد كمية كبيرة من الجلد تغطي أظافر الأصابع حتى يتمكن الأظافر من تنفس والنمو بشكل طبيعي، فيجب ترطيب اليومي الأصابع واستعمال كريمات مرطبة والضغط على جلد بعد ترطيبه حتى ينزل لاسفل لكن من التصرف الخاطئ إزالة قطعة جلد، لأنها يمكن أن تسبب إصابة ونزيف وألم ولكن مع ترطيب اليومي واستعمال كريمات التي سنتعرف عليها معا وملكات تطويل الأظافر لن تحتاجي إلى الذهاب لصالونات تجميل مرة أخرى للاهتمام والعناية بالاظافر.

أقوى كريم تطويل تقوية الأظافر في 3 أيام

يوجد كريم يمكنه تطويل أظافر وتنعيم وتبييض الأيدي والأصابع الغامقة، وله تأثير فعال في خلال 3 أيام فقط، وهو ونيونيل كريم الأظافر وأصابع، ولو كانت أظافر بها تلف فيفضل استعمال بخاخ علاج فطريات أظافر ديىموفكس، يوميا صباحا ومساء، ثم يطبق عليه كريم نيو نيل لتقوية الأظافر.

خلطات طبيعية لتنعيم وتقوية أظافر

يتم عمل خلطة بالليمون وعسل وفازليين، الذي لهم دور كبير في تقوية الأظافر وتكون عن طريق، خلط ملعقة صغيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض، وخفق المكونات معا ويضاف عليهم عصير الليمون، ثم قومي بنقع الأصابع في خليط لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي يديك وتكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

يتم عمل وصفة ببودرة الثوم التي تجعل الأصابع والاظافر أكثر بياض وأظافر قوية، وتطبق الخلطة بمزج ملعقة صغيرة من بودة الثوم مع وضع عليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. تنقع الأظافر والأصابع في تلك الخليط مع دعك الأصابع جيدا وتترك بها لمدة 10 دقائق، قم تغسل الأيدي بالماء والليمون مرتين في الأسبوع.

تجعل تلك الخلطة اصابع بيضاء مع كثرة استعمال تلك المزيج وجعلها ناعمة قوية وطويلة خلط ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع عدد 2 ملعقة من زيت جوز هند وملعقة حليب وماء ورد. تقلب كل تلك مكونات معا جيدا وتنقع أصابع في خليط تبيض وتقوية أظافر لمدة ربع ساعة حتى تعطيك نتيجة جميل. يفضل تكرار تلك الوصفة الأصابع والاظافر مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أظافر بيضاء وقوية.

خلطة زيت الزيتون وبودة الثوم لتقوية الأظافرتنعيم أصابع تطويل أظافر بخليط زيت اللوز