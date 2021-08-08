كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة البرق من أول استعمال

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه، من الممكن أن نصل له عبر التطبيق لبعض الوصفات من الطبيعة، أي التي نعتمد في تركيبتها على إدخال بعض العناصر غير الكيميائية، ونستطيع أن نقول أن بإمكاننا استعمال بعض المكونات المنزلية المتوفرة، والتي لها أثر متميز على خصلات الشعر، ومن خلال ما يلي من الفقرات التالية نتعرف على كيفية استعمال المقادير الطبيعية الملائمة في التعزيز لطول الشعر.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه من أول استعمال بسرعة البرق

تركيبة مُعزِزة لطول الشعر

من بين أفضل التركيبات التي من الممكن لأي فتاة أن تعتمد عليها رغبة منها في التطويل لشعرها القصير، تلك الوصفة التي نقوم بعمل شرح مفصل عن أهم مكوناتها، وطريقة تحضيرها، وأما عن المكونات فهي كما يلي على النحو التالي

زيت زيتون.

زت خروع.

زيت سمسم.

زيت خلاصة حبة البركة.

زيت صبار.

زيت بذر الكتان.

زيت زنجبيل.

زيت جزر.

زيت جرجير.

كيف يمكن تحضير تلك الخلطة الزيتية

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الخلطة الفعالة في التأثير عن طريق المزج العادي لكل أنواع الزيوت التي قد سبق ذكرها، ولكن لا بد من أن تكون مختلف الزيوت موضوعى في الخليط بنسب تكون متعادلة أي أن كل المكونات لها نفس المقدار والنسبة داخل تلك التركيبة الزيتية عالية القيمة الغذائية للشعر، يتم وضعها على الشعر، ويتم غسل الشعر جيداً، عليك تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع تلاحظ الفرق.

وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق

المكونات

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

زيت اللوز المر.

زيت الجرجير.

زيت خروع.

زيت سمسم.

طريقة التحضير والاستخدام

بعد الإتمام المؤكد لعملية الخلط، أو المزج لكافة أنواع الزيوت من الممكن أن نترك تلك الزيوت محفوظة في قارورة، أو وضعها في زجاجة رذاذ، وتلك الزجاجة تسمح بإخراج كمية معقولة من الزيت ونضعها على سطح خصلات الشعر، كما أن تلك الزجاجة تسمح بتعميم توزيع الخليط بكافة الأجزاء من الرأس كما أن باستخدامها يتيسر وصول التركيبة لمنبت الشعر والبصيلات، فيعمل الخليط على تغذية الجزء الذي تكون عنده مهمة التطويل حيث أن تلك الخلطة من شأنها أن تعمل على توفير بيئة نمو مناسبة للشعر، وبالتالي نستشعر التحسن في النمو ويظهر على هيئة طول للشعر مع تحقق ميزة الكثافة، والتي تطمح لها كل فتاة، كما أن الخليط يعمل بشكل أساسي على تحقيق الترطيب الكامل للشعر، علاوة على إكسابه الملمس الناعم، والمظهر الانسيابي الجذاب بالإضافة على أن ذلك المزيج الزيتي الرائع يمتاز بطيب الرائحة مع سهولة الاستعمال.