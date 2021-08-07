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جمانة الصباغ السبت,07 آب (اغسطس) 2021 - 21:00
متى يكون ألم الصدر مقلقاً عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في الحالات العادية فإن الشعور بألم الصدر قد يكون ناجماً عن مضاعفات ومشاكل صحية عدة، في مقدمها أمراض القلب والأوعية الدموية. إضافة إلى مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والكحة والإلتهاب الرئوية التي قد تتسبب بألم في الصدر تتفاوت درجاته بين الخفيف والشديد.
وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فإن المصاب يعاني من مجموعة من الأعراض منها ألم الصدر الذي لا يعدَ من الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19. لكن البعض يسجل حالة شديدة من ألم الصدر جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي حالة تحتاج للتدخل الطبي والعلاج الفوري.
متى يصبح ألم الصدر مقلقاً عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد
يشير موقع "اليوم السابع" المصري نقلاً عن موقع "تايمز أوف إنديا" إلى أن ألم الصدر بات من الأعراض الشائعة والمصاحبة للإصابة بفيروس كورونا الجديد، حتى لدى حالات العدوى الخفيفة التي لا ينتج عنها أعراض خطيرة.
ويمكن أن ينشئ ألم الصدر والإنزعاج في الصدر عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد جراء أعراض أخرى منها السعال وضيق التنفس. أما بالنسبة لنوع الألم وشدته، فيمكن أن يكون ألم الصدر خفيفاً أو حاداً جداً أو يزيد سوء مع الحركة أو عند التنفس عند البعض. لكن من المهم معرفته أن ألم الصدر الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد يكون ناتجاً عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي ولا يحدث بمفرده بتاتاً.
متى يجب فحص ألم الصدر المقلق عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد
فور تحديد الإصابة بفيروس كورونا الجديد من خلال فحص اختبار إيجابي، يجب فحص ألم الصدر فوراً في حال وجود الإشارات التالية:
- السعال العنيف: يمكن للسعال الجاف أن يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الجميع تقريباً، لكن سعال كورونا يمكن أن يؤثر على الشخص بشكل مختلف تمامًا بصرف النظر عن المدة والشدة. إذ يمكن أن تؤدي نوبات السعال الجاف والقوية ليس فقط لإعاقة التنفس، وإنما أيضاً لحدوث تمزقات في العضلات بجانب الأضلع وتجويف الصدر، وهو ما قد يسبب الألم الشديد والإنزعاج.
- الإلتهاب الرئوي: الذي يمكن أن يصيب الإنسان في الحالات العادية وفي حالة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويعد الإلتهاب الرئوي من التداعيات الخطيرة لمرض كوفيد-19 نتيجة التهاب الأكياس الهوائية داخل الرئتين.
هذا الإلتهاب يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل داخل تجويف الصدر، ما يزيد من تفاقم أعراض المرض ومنها ألم الصدر الذي عادة ما يصبح أكثر حدة أثناء الليل.
- وجود مرض في القلب: إن الأشخاص المعرضين للإصابة بأي نوع من أنواع أمراض القلب خاصة مرض الشريان التاجي، يجب أن يكونوا على دراية بأعراض التحذير التي يمكن أن تنبئ بهذه الإصابة، ومنها ألم الصدر. كما أن هذا الألم الحاد في الصدر يمكن أن يكون ناجماً عن الإنتشار السريع للفيروسات في الجسم، ما قد يتسبب بألم عضلي والتهاب عضلة القلب ومشاكل القلب الأخرى.
- إنتشار الفيروس عن طريق الدم: إن استمرار فيروس كورونا الجديد عبر مجرى الدم، يمكن أن يؤدي إلى انسداد رئوي يحدث نتيجة تكسر جلطة دموية لا تلبث أن تنتشر إلى الرئتين. وهو ما قد يسبب ألم الصدر الشديد ويعيق تدفق الدم إلى الرئتين في الحالات القصوى لكورونا.
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