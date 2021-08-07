طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتقشير وتفتيح المناطق الحساسة بمفعول سحري

كريم الفازلين والقرنفل ، كريم سحري يتكون من مكونات بسيطة تجعل البشرة بيضاء وناصعة عند استعماله من أول مرة، يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها ويحميها من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب الاحراج لكثير من السيدات، وهو كريم رهيب في تفتيح المناطق الحساسة وإزالة الاسمرار منها بكل سهولة، بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تهيج الجلد، وهو من الكريمات سريعة المفعول حيث يمتصه الجلد بكل سهول فيساعد على غلق المسام الواسعة ويجعلها صافية وخالية تماماً من التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر نتيجة الحمل والرضاعة ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة بخطوات سهلة. مكونات كريم الفازلين والقرنفل مكونات كريم الفازلين والقرنفل سوف نتعرف على مكونات الكريم العجيبة التي تمنح البشرة تفتيح وتبييض غير عادي من أول استخدام وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون. ملعقتين من ماء الورد. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل لتقشير وتفتيح المناطق الحساسة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع النشا، والقرنفل، والبيكنج بودر، ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف عصير الليمون والفازلين ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي رائع.

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها وندلك برفق حتى يمتص الجلد الخليط بالكامل.

بعد ذلك نتركه لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستحمام بعدها نقوم بشطف الجسم.

كرر ونضع الكريم مرة واحدة كل يوم حتى تحصلي على نتائج مبهرة من أول استخدام. فوائد كريم الفازلين والقرنفل للبشرة سوف نتعرف على الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها الكريم وخصائصه الفعالة على البشرة من خلال السطور التالية وهى كما يلي:- يساعد على تنعيم البشرة ومنحها ملمس مثل بشرة الأطفال. يعطي للجسم رائحة عطرية مميزة تدوم لفترة طويلة. يقلل من ظهور الشعر في المناطقة الحساسة ويجعلها بيضاء ناصعة. يزيل الترهلات والخطوط البيضاء التي تظهر حول الفخذين. يعيد للجلد مرونة ويجعل البشرة أصغر سننا. يجدد الخلايا الميتة ويعيد لها نضارتها وحيويتها. يعطي للبشرة للمعان ويحميها من الجفاف والالتهابات. الوسوم

كريم الفازلين والقرنفل ، كريم سحري يتكون من مكونات بسيطة تجعل البشرة بيضاء وناصعة عند استعماله من أول مرة، يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها ويحميها من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب الاحراج لكثير من السيدات، وهو كريم رهيب في تفتيح المناطق الحساسة وإزالة الاسمرار منها بكل سهولة، بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تهيج الجلد، وهو من الكريمات سريعة المفعول حيث يمتصه الجلد بكل سهول فيساعد على غلق المسام الواسعة ويجعلها صافية وخالية تماماً من التجاعيد والخطوط البيضاء التي تظهر نتيجة الحمل والرضاعة ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة بخطوات سهلة. مكونات كريم الفازلين والقرنفل مكونات كريم الفازلين والقرنفل سوف نتعرف على مكونات الكريم العجيبة التي تمنح البشرة تفتيح وتبييض غير عادي من أول استخدام وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون. ملعقتين من ماء الورد. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل لتقشير وتفتيح المناطق الحساسة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع النشا، والقرنفل، والبيكنج بودر، ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف عصير الليمون والفازلين ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي رائع.

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها وندلك برفق حتى يمتص الجلد الخليط بالكامل.

بعد ذلك نتركه لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستحمام بعدها نقوم بشطف الجسم.

كرر ونضع الكريم مرة واحدة كل يوم حتى تحصلي على نتائج مبهرة من أول استخدام. فوائد كريم الفازلين والقرنفل للبشرة سوف نتعرف على الفوائد العظيمة التي يحتوي عليها الكريم وخصائصه الفعالة على البشرة من خلال السطور التالية وهى كما يلي:- يساعد على تنعيم البشرة ومنحها ملمس مثل بشرة الأطفال. يعطي للجسم رائحة عطرية مميزة تدوم لفترة طويلة. يقلل من ظهور الشعر في المناطقة الحساسة ويجعلها بيضاء ناصعة. يزيل الترهلات والخطوط البيضاء التي تظهر حول الفخذين. يعيد للجلد مرونة ويجعل البشرة أصغر سننا. يجدد الخلايا الميتة ويعيد لها نضارتها وحيويتها. يعطي للبشرة للمعان ويحميها من الجفاف والالتهابات.

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