طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا المعجزة الربانية لتفتيح وتوريد الوجه

حتى كريم لبان الذكر والنشا ، من الكريمات السحرية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريده من أول استخدام، وهو يعطي نضارة وشباب للبشرة ويجعلها أصغر سننا، ويمنحها النعومة والترطيب ويحميها من الجفاف، فهو يحتوي على مواد طبيعية لا تسبب أثار جانبية، بل يجعل البشرة جميلة ومتألقة لفترة طويل، وهو أفضل من الكريمات التي تحتوي على بعض المواد الكيمائية الضارة التي تسبب حساسية البشرة وتهيج الجلد، ويوجد كريم لبان الذكر والكركم وهو رائع جداً في توحيد لونا البشرة، وإزالة الاسمرار بشكل رائع، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد المزعجة، التي تواجه أغلب النساء والفتيات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا المعجزة الربانية لتفتيح وتوريد البشرة بخطوات سهلة بالمنزل تجعلك تحصلين على بشرة صافية وبدون مشاكل. مكونات كريم لبان الذكر والنشا مكونات كريم لبان الذكر والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة الإشراق والنضارة وهى كما يلي:- كوب من منقوع لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر المعجزة الربانية لتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع منقوع لبان الذكر، وملعقة النشا، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم نحضر طبق ونضع به ماء ساخن، ثم نضع الوعاء فوق الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على البخار ، ثم نضيف إليه الفازلين وجوز الهند ونقلبهم مع بعض حتى يصبح ملمس الكريم ناعم للغاية.

نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بدهن الوجه مرتين في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم لبان الذكر والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عيها لبان الذكر وهى كما يلي:- يعمل على شد البشرة وغلق المسام الواسعة مما يجعل ملمسها ناعم وجميل. يقلل من ظهور البقع السوداء التي تسببها أشعة الشمس الضارة. يزيد من نضارة البشرة ويحميها ويجدد خلاياها ويمنع ظهور البثور والحبوب. يساعد على شد التجاعيد ويخفي الخطوط البيضاء بالوجه. يساعد على تفتيح المناطق الحساسة بالجسم ويجعلها بيضاء مثل القطن. طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز لتفتيح البشرة نحضر ملعقة كبيرة من لبان الذكر، وملعقة كبيرة من الأرز ونقوم بطحنها جيداً حتى تصبح مثل البودرة.

ثم ننخل الخليط جيداً ونأخذ الناعم منه، ثم نضعه في طبق ونضيف إليه ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم ندهنه بالكريم ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء البارد.

نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على نتائج رائعة لمدة شهر على الأقل. طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز لتفتيح البشرة الوسوم

حتى كريم لبان الذكر والنشا ، من الكريمات السحرية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريده من أول استخدام، وهو يعطي نضارة وشباب للبشرة ويجعلها أصغر سننا، ويمنحها النعومة والترطيب ويحميها من الجفاف، فهو يحتوي على مواد طبيعية لا تسبب أثار جانبية، بل يجعل البشرة جميلة ومتألقة لفترة طويل، وهو أفضل من الكريمات التي تحتوي على بعض المواد الكيمائية الضارة التي تسبب حساسية البشرة وتهيج الجلد، ويوجد كريم لبان الذكر والكركم وهو رائع جداً في توحيد لونا البشرة، وإزالة الاسمرار بشكل رائع، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد المزعجة، التي تواجه أغلب النساء والفتيات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا المعجزة الربانية لتفتيح وتوريد البشرة بخطوات سهلة بالمنزل تجعلك تحصلين على بشرة صافية وبدون مشاكل. مكونات كريم لبان الذكر والنشا مكونات كريم لبان الذكر والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة الإشراق والنضارة وهى كما يلي:- كوب من منقوع لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر المعجزة الربانية لتفتيح البشرة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع منقوع لبان الذكر، وملعقة النشا، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم نحضر طبق ونضع به ماء ساخن، ثم نضع الوعاء فوق الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على البخار ، ثم نضيف إليه الفازلين وجوز الهند ونقلبهم مع بعض حتى يصبح ملمس الكريم ناعم للغاية.

نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بدهن الوجه مرتين في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم لبان الذكر والنشا للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عيها لبان الذكر وهى كما يلي:- يعمل على شد البشرة وغلق المسام الواسعة مما يجعل ملمسها ناعم وجميل. يقلل من ظهور البقع السوداء التي تسببها أشعة الشمس الضارة. يزيد من نضارة البشرة ويحميها ويجدد خلاياها ويمنع ظهور البثور والحبوب. يساعد على شد التجاعيد ويخفي الخطوط البيضاء بالوجه. يساعد على تفتيح المناطق الحساسة بالجسم ويجعلها بيضاء مثل القطن. طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز لتفتيح البشرة نحضر ملعقة كبيرة من لبان الذكر، وملعقة كبيرة من الأرز ونقوم بطحنها جيداً حتى تصبح مثل البودرة.

ثم ننخل الخليط جيداً ونأخذ الناعم منه، ثم نضعه في طبق ونضيف إليه ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم ندهنه بالكريم ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء البارد.

نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على نتائج رائعة لمدة شهر على الأقل. طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز لتفتيح البشرة

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