طريقة عمل البسبوسة المرملة البيتي وسر نجاحها مثل محلات الحلواني

البسبوسة المرملة ، من أجمل الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ المصري، وهى مشهورة في كثير من الدول العربية ويطلق عليها العديد من الأسماء، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ولا تستغرق وقت طويل في عملها، وهى من الأطباق التراثية القديمة التي لا يختلف طعمه ولا شكلها على مدي العصور، ويمكن حشوها بالقشطة، أو الشكولاتة، أو المكسرات، ويضاف اليها الشربات البارد الذي يعطي لها طعم مسكر ولذيذ، وهى من الحلويات ت التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسبوسة المرملة البيتي وسر نجاحها بالمنزل مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة تجعلك تحصلي على بسبوسة طرية وللذيذة. مكونات البسبوسة المرملة مكونات البسبوسة المرملة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عمل هريسة طرية ومرملة وهى كما يلي:- نصف كيلو من سميد البسبوسة. ربع كوب من السمنة السائلة. كوب من الحليب السائل ملعقتين من العسل الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 كوب من الشربات البارد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة وسر نجاحها مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة ونضع سميد البسبوسة، البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف السمنة ونقلبها مع السميد حتى يتفرول الخليط.

ثم نضيف كوب الزبادي والحليب ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.

نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونصب الخليط داخلها ونوزعه بالتساوي.

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم ندخل الصينية ونتركها حتى تتحمر.

ثم نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات البارد ونتركها حتى تتشرب تماماً.

نقوم بتقطيعها بواسطة السكين ثم نقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسبوسة المرملة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسبوسة داخلها. عدم التقلب باستمرار حتى لا تنشف العجينة وتصبح متماسكة. يفضل أن يكون الشربات بارد في درجة حرارة الغرفة حتى لا تتعجن. دهن الصينية بالسمنة جيداُ حتى لا يلتصق الخليط بالصينية. وضع الشربات مباشرة على الصينية عند خروجها من الفرن. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة سوف نتعرف على بعض الخطوات التي تساعدنا على عمل شربات سريع وسهل يصلح لجميع أنواع الحلويات وهى كما يلي:- نحضر بولة ونضع 2 كوب من السكر، وكوب من الماء الفاتر، وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي ويصبح لونه أبيض وثقيل، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء ونضع 2 كوب من سميد البسبوسة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وثلاث ملاعق من السمنة ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف كوب من الزبادي وكوب من الحليب ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نحضر صينية وندهنها بالسمنه ونضع الخليط داخلها، ونشعل الفرن على نار متوسطة، ثم ندخلها ونتركها حتى تتحمر. نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي الوسوم

البسبوسة المرملة ، من أجمل الحلويات الشرقية التي يشتهر بها المطبخ المصري، وهى مشهورة في كثير من الدول العربية ويطلق عليها العديد من الأسماء، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ولا تستغرق وقت طويل في عملها، وهى من الأطباق التراثية القديمة التي لا يختلف طعمه ولا شكلها على مدي العصور، ويمكن حشوها بالقشطة، أو الشكولاتة، أو المكسرات، ويضاف اليها الشربات البارد الذي يعطي لها طعم مسكر ولذيذ، وهى من الحلويات ت التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسبوسة المرملة البيتي وسر نجاحها بالمنزل مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة تجعلك تحصلي على بسبوسة طرية وللذيذة. مكونات البسبوسة المرملة مكونات البسبوسة المرملة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عمل هريسة طرية ومرملة وهى كما يلي:- نصف كيلو من سميد البسبوسة. ربع كوب من السمنة السائلة. كوب من الحليب السائل ملعقتين من العسل الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 كوب من الشربات البارد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة وسر نجاحها مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة ونضع سميد البسبوسة، البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف السمنة ونقلبها مع السميد حتى يتفرول الخليط.

ثم نضيف كوب الزبادي والحليب ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.

نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونصب الخليط داخلها ونوزعه بالتساوي.

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم ندخل الصينية ونتركها حتى تتحمر.

ثم نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات البارد ونتركها حتى تتشرب تماماً.

نقوم بتقطيعها بواسطة السكين ثم نقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسبوسة المرملة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسبوسة داخلها. عدم التقلب باستمرار حتى لا تنشف العجينة وتصبح متماسكة. يفضل أن يكون الشربات بارد في درجة حرارة الغرفة حتى لا تتعجن. دهن الصينية بالسمنة جيداُ حتى لا يلتصق الخليط بالصينية. وضع الشربات مباشرة على الصينية عند خروجها من الفرن. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة سوف نتعرف على بعض الخطوات التي تساعدنا على عمل شربات سريع وسهل يصلح لجميع أنواع الحلويات وهى كما يلي:- نحضر بولة ونضع 2 كوب من السكر، وكوب من الماء الفاتر، وملعقة من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي ويصبح لونه أبيض وثقيل، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء ونضع 2 كوب من سميد البسبوسة، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وثلاث ملاعق من السمنة ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف كوب من الزبادي وكوب من الحليب ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نحضر صينية وندهنها بالسمنه ونضع الخليط داخلها، ونشعل الفرن على نار متوسطة، ثم ندخلها ونتركها حتى تتحمر. نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

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