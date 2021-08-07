طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة مع أرز أصفر بالخطوات

نقدم لكم طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن، بالخطوات وطريقة التحضير لعمل فراخ مشوية في الفرن بطعم جميل وأفضل تتبيلة للفراخ المشوية، الفراخ من الأكلات التي يفضلها الجميع وهي من اللحوم البيضاء الأقل في نسبة الدهون من اللحمة الحمراء لذلك يفضلها الجميع وخاصا الأطفال.

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن

تسعى كل سيدة لعمل طريقة جديدة لتحضير الفراخ لتنال إعجاب أفراد الأسرة، ونقدم لكم طريقة جديدة لعمل الفراخ المشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة مميزة تعطى نكهة للفراخ ستحبيها وتفضلي عملها في كل مرة تحضري فيها وجبة فراخ لأسرتك، ونقدم لك مقادير وطريقة عمل الدجاج المشوية في الفرن.

أحضري كمية الفراخ التي تردين عملها صدور أو أوراك وقومي بغسلها جيداً بالماء والملح والخل.

قومي بعمل فتحات بالسكينة في أوراك الفراخ .

خطوات التحضير

لعمل التتبيلة ضعي في الكبة أو الخلاط بصلة متوسطة الحجم وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

ضعي عدد أربع فصوص من الثوم على البصل في الكبة أو الخلاط.

نضيف ملعقة كبيرة من الخل على البصل والثوم.

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت على جميع المكونات التي في الخلاط، بصل وثوم وخل.

نضيف نصف كوب من الماء أيضا على جميع المكونات.

يتم خلط جميع المكونات جيدا في الكبة أو الخلاط.

نضع التتبيلة في كيس ونضع فيه الفراخ ونغلق الكيس حتى تتشرب الفراخ التي بها فتحات جميع مكونات التتبيلة.

نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى نضمن أن جميع قطع الفراخ تم تغطيتها بالتتبيلة التي قمتي بإعدادها.

بعد مرور ساعتين نخرج الفراخ من التتبيلة ونضع عليها ملعقة من الملح.

نضع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والبابريكا والثوم البودر وملعقة من الزيت ونتركها مع جميع التوابل السابقة لمدة عشرة دقائق.

نسخن الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونضع الفراخ على شبكة الشوي أو في صنية.

يمكنك أن تقدميها مع رز أصفر ومن خلال هذا الفيديو نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية وطريقة عمل الأرز الأصفر الذي سيتم تقديمه مع وجبة الفراخ لعمل واجبة متكاملة من البروتين والنشويات.