جربي هذا الماسك المعجزة قبل الخروج لتبييض وشد البشرة وتوحيد لونها فوراً، اليوم سنتشارك معك وصفة من أفضل الوصفات المجربة لتفتيح لون الوجه وإزالة التجاعيد والتي تعطي نتائج أكثر من رائعة. مفعول هذه الخلطة رهيب جداً في تبييض البشرة وإزالة التصبغات وتوحيد اللون وإعطاء نضارة وانتعاش للبشرة، والأهم أنها تحارب علامات الشيخوخة المبكرة وتحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العينين أيضاً، فهي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والبروتينات والفيتامينات التي تعتبر بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة خاصة للسيدات فوق سن الأربعين.

ماسك طبيعي لشد وتبييض البشرة

يتكون ماسك شد البشرة وتفتيح لونها من ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض (دقيق المخبوزات)، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي، ملعقة كبيرة بياض بيض للبشرة الدهنية أو ملعقة كبيرة صفار بيض للبشرة الجافة أو العادية، ملعقة صغيرة عسل نحل. الدقيق الأبيض مبيض ممتاز وأيضاً يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها والتصبغات. الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يتميز بسهولة اختراقه لطبقة الجلد، وأيضاً يعمل على تنظيف وتطهير المسامات وبالتالي يساعد على إزالة تصبغات البشرة. عسل النحل يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من مختلف المشاكل ويعطي رطوبة عالية جداً للبشرة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار الدقيق والزبادي ثم يتم خلط المكونين معاً جيداً، ثم يتم إضافة بياض أو صفار البيض حسب نوع بشرتكم ثم يتم دمجه مع باقي المكونات، يُضاف بعد ذلك عسل النحل مع الاستمرار في الخلط للحصول على خليط كريمي، ثم تترك الخلطة في حرارة الغرفة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة حتى تلاحظون أن حجم الوصفة قد تغير. يتم تنظيف بشرة الوجه جيداً ثم تطبق الوصفة بعد ذلك بإستخدام فرشاة ميك أب أو بأطراف الأصابع بداية من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه.

تأكدي من توزيع الخلطة بحركات دائرية حتى تتغلغل مكوناتها في أعماق المسامات وتدخل في طبقة الجلد، حيث يتم التدليك لمدة خمس دقائق تقريباً ثم يتم الاسترخاء التام، ثم تترك على الوجه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف الماسك تماماً حسب درجة حرارة الغرفة، بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد مع تمرير مكعبات من الثلج على الوجه لقفل المسام، يكرر استعمال هذا الماسك من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع.